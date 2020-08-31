Руководство и коллектив компании Dream City Development искренне поздравляет своих соотечественников с главным государственным праздником — Днем независимости Узбекистана — и желает каждой семье крепкого здоровья, благополучия, огромных успехов и свершений во благо страны.

За короткий период государство смогло пройти непростой, но успешный путь становления и независимого развития. Это свидетельствует о несгибаемой воле и целеустремленности народа, его оптимизме, трудолюбии и гуманизме на каждом историческом витке. Сплоченность, потенциал и движение к новым знаниям, прогрессу и процветанию позволяют Узбекистану неустанно подниматься на более высокий уровень развития, тем самым завоевывая международный авторитет и признание на мировой политической арене.

Пусть каждый день сограждан будет наполнен счастьем и радостью, легко реализовываются заветные мечты, воплощаются в жизнь планы, мужественно преодолеваются любые жизненные невзгоды и трудности, растет сила и уверенность в завтрашнем дне.

Также Dream City Development благодарит все службы экстренной помощи, врачей и волонтеров, которые на протяжении многих месяцев жертвуют собой и своим здоровьем во благо здоровья и благополучия нации.

Мира, спокойствия и чистого неба великой Родине и ее народу.

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