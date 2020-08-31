Начальник отдела прокуратуры Ферганской области Алишер Бобоходжаев в интервью Kun.uz опроверг информацию о том, что видеоблогера из Сохского района Хайдаржона Бобохайдарова (псевдоним — Дадахон Хайдаров) привезли в Фергану, накинув мешок на голову.

Фото: Kun.uz.

1 июня прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело по статье 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Узбекистана. Основанием стало сопротивление представителям хокимията области и правоохранительных органов, прибывших в село Чашма для разрешения конфликта на узбекско-кыргызской границе.

Представитель прокуратуры заявил, что в связи с наличием сведений об активном участии в массовых беспорядках и сопротивлении представителю власти Хайдаржон Бобохайдаров был привлечен к уголовному дело в качестве подозреваемого и задержан по статье 221 («Основания задержания») Уголовно-процессуального кодекса.

Определением Ферганского городского суда по уголовным делам срок задержания был продлен на 10 дней, сообщил Алишер Бобоходжаев.

«Сейчас проверяются факты, связанные с вынесением обвинения в отношении Хайдаржона Бобохайдарова. Этот вопрос будет решен в ходе следствия», — сказал он.

Начальник отдела прокуратуры опроверг информацию о том, что Хайдаржона Бобохайдарова привезли в Фергану, накинув на голову мешок.

«Это неправда, что его привезли, накинув мешок на голову. Действительно, Хайдаржон Бобохайдаров был доставлен в Фергану под наблюдением сотрудников органов внутренних дел. Его допросили в качестве свидетеля, а затем привлекли в качестве подозреваемого по делу», — сказал он.

Алишер Бобоходжаев сообщил, что блогер находится в хорошем состоянии, жалоб по поводу его здоровья не поступало.

Представитель прокуратуры заявил, что Хайдаржон Бобохайдаров содержится в изоляторе временного содержания УВД Ферганской области, который является новым объектом с хорошими условиями и камерами видеонаблюдения. Отвечая на вопрос о возможности проведения фото или видеосъемки блогера, он указал, что задержанный содержится в соответствии с порядком ИВС.

Фото: Kun.uz.

Адвокат Хамидахон Абдуназарова (второй нанятый адвокат), представляющая интересы блогера, заявила, что после заключения контракта с семьей Хайдаржона Бобохайдарова посетила его в ИВС 29 августа. По ее словам, собранные со стороны защиты сведения указывают на то, что фактов для содержания его в изоляторе в качестве подозреваемого недостаточно. При этом она допустила, что у следствия могут быть другие факты, выявленные в ходе следствия, но пока они не доступны для стороны защиты.

Хамидахон Абдуназарова отметила, что не принимала участия в процессе доставления блогера из Сохского района в Фергану, в прокуратуру области для следствия и для вынесения санкции в суд. При ознакомлении с материалами дела ей стало известно, что блогера обеспечили правом на защиту, а его семью предупредили.

Адвокат сообщила, что Хайдаржон Бобохайдаров не выражал претензий по поводу его доставления в Фергану, а заявил только о шоковом состоянии, когда на него надели наручники, что считается естественной реакцией для человека.

«Про телесные повреждения, случаи оказания давления ничего не было сказано, в целом этого и нет. Мы можем сходить и удостовериться в этом при желании», — отметила она.

Ранее отец молодого человека Шерали Ералиев со ссылкой на слова сына рассказал «Газете.uz», что Хайдаржона Бобохайдарова завели в ОВД, надели на голову мешок и забрали на вертолете. Адвокат призналась, что не спрашивала об этом, но и задержанный про это не говорил.

«Это точно, что он прибыл на вертолете. Он сказал только то, что на него надели наручники», — сказала Хамидахон Абдуназарова.

Адвокат со ссылкой на слова подзащитного также сообщила, что блогер не присутствовал во время конфликта на границе, а был только на встрече с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Она подчеркивает, что его слова о смене хокима области не могут быть основанием для правовой оценки.

«Газете.uz» не удалось повторно поговорить с отцом молодого человека. По словам одного из его родственников, семье все еще не удалось связаться с Хайдаржоном Бобохайдаровым.