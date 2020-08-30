Последние несколько лет в Узбекистане четко прослеживается тенденция выстраивания сбалансированной экосистемы для поддержки одаренной молодежи, особенно в сфере ИКТ. Компания Ucell традиционно принимает участие в поддержке молодых кадров и финансовой поддержке образовательных учреждений страны.

28 августа по итогам встречи генерального директора ООО COSCOM (торговая марка Ucell) Владимира Кравченко и ректора Международного Вестминстерского университета в Ташкенте Комилжона Каримова между двумя сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве.

Цели меморандума:

поддержка молодых специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий;

проведение презентаций, гостевых лекций и других мероприятий для студентов университета в целях повышения их квалификации;

привлечение учащихся на стажировки, проведение совместных мероприятий по развитию практических навыков, подготовка к работе в телекоммуникационной сфере.





Ежегодно в стенах Ucell-Plaza проходят Дни открытых дверей для студентов университетов, профилирующихся на ИКТ, а также для выпускных курсов Международного Вестминстерского университета в Ташкенте. Владимир Кравченко, будучи выпускником МВУТ, с готовностью встречается со студентами для обмена мнениями.

В свою очередь, Центр развития карьеры при МВУТ также успешно сотрудничает с крупными международными компаниями в Узбекистане. Уже налажено сотрудничество с более чем 400 частными и государственными организациями. Это предоставляет университету возможность в кратчайшие сроки трудоустроить студентов во время учебы.

«Компания Ucell одной из приоритетных задач считает создание почвы для развития молодых специалистов. Мы готовы оказать как профессиональную, так и финансовую поддержку тем, кто видит свое будущее в сфере телекоммуникаций. Сегодняшний меморандум с Вестминстерским университетом этому подтверждение. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим праздником Днем независимости и от имени многонационального коллектива компании Ucell пожелать здоровья вам и вашим близким, благополучия семьям», — сказал Владимир Кравченко, генеральный директор COSCOM.

Ректор Международного Вестминстерского университета Комилжон Каримов отметил, что за годы существования университета подготовлено свыше 2,8 тысяч специалистов, которые отлично зарекомендовали и реализовали себя в различных сферах деятельности.

В прошлом году 90% выпускников МВУТ были трудоустроены в течение трех месяцев после окончания университета. Вуз выражает благодарность компании Ucell за плодотворное сотрудничество. Благодаря этому студенты МВУТ имеют возможность стажироваться и трудоустраиваться в крупный оператор сотовой связи.

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