Министр финансов Тимур Ишметов отчитался перед парламентом о расходах госбюджета за первое полугодие. Нынешнему распорядителю нашего денежного котла, конечно, не повезло с текущим моментом. Помимо коронавируса, который тянет вниз всю мировую экономику, появились и локальные беды. Это и последствия шторма в Бухарской области, и, конечно же, прорыв плотины на Сардобинском водохранилище.

В образовавшиеся дыры пришлось закачивать дополнительные средства из бюджета. Таковых уже набирается почти 3 трлн сумов. А будет еще больше — пандемия обещает остаться надолго.

Министр финансов — должность неблагодарная. Сейчас ситуация у Ишметова, как у витязя на распутье, — и бюджет налогами наполнить, и денег нуждающимся раздать. Критика со всех сторон.

В этой ситуации Минфин пытается сдержать рост дефицита госказны. Он уже давно вывалился за пределы запланированных в начале года полпроцента ВВП. Сегодня самый оптимистичный прогноз — уже 2,6%, или 6,7 трлн сумов.

Покрывать уход в большой минус собираемся поровну — за счет внутренних и внешних заимствований. Насчет последнего эксперты критикуют сильно. В Минфине говорят: «А где сейчас найдешь большие, дешевые и длинные деньги?» Оппоненты отвечают: «Возьмите под подушкой у местных инвесторов».

Но все-таки думается, главный вопрос не где, а для кого. Если для поддержки крупных госмонополий, клиентелы власти, — то заштопывать дыры будешь вечно.

При кризисе что важно для крупного бизнеса? Включать режим экономии. А у нас госмонополии совсем не похожи на скульпторов с камнем, отсекающих все лишнее. Наоборот, UzAuto Motors, к примеру, уверенно говорит, что совсем не может урезать расходы. Может, но не очень хочет. На суде даже готов присягнуть о своей решительности. Полагаю, что у других отечественных гигантов такая же история.

Так и хочется сказать: «Тимур Аминджанович, больше помогайте не заводам и госкомпаниям, а людям». Затея не только добрая. Еще и очень эффективная. От любого кризиса всегда спасает народ. Своим спросом. Тут еще есть своя макроэкономика. У малоимущих маломощные спрос и сбережения. А это два основных двигателя рыночной финансовой машины. К примеру, для малого бизнеса полезны дешевые кредиты.

Но главной все же остается моя соседка пенсионерка Хадича-опа. Если у нее хватит денег не только на лепешку, а еще и на каймак, и бутылку подсолнечного масла, и на сарпу молодым. А свадьбы заиграют, заначки все распорят, ивент-бизнес затанцует — спрос тогда просто бешеный начнется. Завертится экономика.