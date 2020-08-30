В возрасте 57 лет скончался известный актер театра и кино, директор Узбекского национального академического драматического театра, заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Масудов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Фатхулла Масудов родился в Ташкенте в 1963 году. В 1980—1984 годах учился в Ташкентском театрально-художественном институте. В 1985—1986 годах служил в армии.

В 1986—1988 годах работал помощником режиссера Узбекского государственного академического драматического театра, с 1988 года начал работать актером. С 2015 года возглавлял театр. Сыграл множество ролей на сцене театра и в кино. Озвучил героев более 500 фильмов, сообщается на сайте театра.

В 1999 году был удостоен медали «Шухрат». в 2003 году — звания «Заслуженный артист Республики Узбекистан», в 2014 году — ордена «Мехнат шухрати».

По имеющейся информации, в последние недели Фатхулла Масудов лечился от коронавируса.