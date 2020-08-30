Количество случаев коронавируса, зарегистрированных в Узбекистане, достигло 41528, прирост за день составил 368, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Число умерших пациентов с COVID-19, согласно статистике министерства, увеличилось на 6 (5 — в Ташкенте и 1 — в Ташкентской области) и достигло 315.

Число вылечившихся в стационарных условиях выросло на 460 и составляет 38819, что равно 93%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 2394 человека, состояние 250 из них тяжелое, 137 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.