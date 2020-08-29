«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов заготовок, которые непременно нужно успеть приготовить на зиму.

Баклажаны в томате

Баклажаны в томате вкусная и простая заготовка на зиму. Салат получается с кисло-сладким вкусом, легкой остротой и приятным ароматом.

Кабачковая икра «как в магазине»





Лето — время кабачковой икры, но ведь и зимой мало кто откажется от нее. Для того, чтобы она получилась нежной и однородной нужно следовать этому рецепту.

Вяленые помидоры





Вяленые помидоры — изумительная закуска и отличная добавка для всевозможных блюд. Помидорки отлично сочетаются с мясом, рыбой, макаронами, еще их можно добавлять в салаты.

Лечо





В этой сочной, нежной и ароматной овощной заготовке собраны все краски лета. Лечо можно есть с ржаным хлебом или горячей лепешкой, использовать в качестве соуса к пасте или гарнира к мясным блюдам.

Витаминный микс





Укрепить иммунитет в холодное время года и повысить сопротивляемость вирусам поможет витаминный коктейль, основу которого составляют орехи и сухофрукты. На приготовление этого полезного лакомства не понадобится много времени и сил.

Замороженная овощная смесь





В процессе заморозки овощи сохраняют витамины и полезные вещества, не теряя при этом вкусовые качества. Достаточно вынуть пакет с замороженной смесью из морозильной камеры, положить содержимое в кастрюлю или казан, и ароматное блюдо готово.





Баклажанная икра





Баклажанная икра входит в число наиболее любимых закусок, приготовить ее совсем несложно. Главное, что ее можно законсервировать на зиму и наслаждаться вкусом летних овощей зимой.

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