Накануне 29-летия независимости Республики Узбекистан национальное агентство «Узбеккино» представит телепремьеру более 10 художественных, документальных и анимационных фильмов. Премьеры состоятся в рамках Дней кино — Cinema Days 2020.

В праздничные дни по местным телеканалам покажут художественные фильмы «Тенгиз», «Авлоний», многосерийные фильмы «Кукон шамоли» и «Сабр-у садокат». Телевизионная премьера фильма «Илхак» состоялась в мае, а сериала «Сабр-у садокат» — в июне.

Зрители также увидят документальные фильмы «Халк юраги», «Бастакор», «Сузук ота», «Санъатдаги санъат», «Фильм чизаётган мусаввир», «Гумбаз остидаги муъжизалар», «Орол — дардим менинг», и мультфильмы «Автосаргузаштлар», «Самарканд нони», «Загча», «Калдиргоч билан майна», «Чархпалак-3» и «Чархпалак-4».

По мотивам полюбившегося зрителю полнометражного фильма «Кукон шамоли» режиссера Дильмурода Масаидова телезрителям будет представлена пятисерийная кинолента.

Еще две ожидаемые телевизионные премьеры — историческая драма «Авлоний» режиссера Музаффара Эркинова и документальный фильм «Халк юраги» молодого режиссера Шохруха Расулова об истории создания Аллеи писателей в Ташкенте.

Приятной новостью станет и то, что художественный фильм «Тенгиз» режиссера Мансура Абдухаликова в эти дни дублируется на каракалпакский язык для премьеры в Каракалпакстане.

Телевизионные премьеры фильмов запланированы к показу с 29 августа по 5 сентября на государственных и негосударственных телеканалах страны.

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