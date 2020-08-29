Два человека погибли, еще двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии 28 августа в Касанском районе Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошел примерно в 15:15 на шестом км автодороги 4К-339. Водитель Damas (20 лет) не пропустил КамАЗ-5320, который ехал по основной дороге, и столкнулся с ним.

Фото: ГУБДД.

В результате столкновения водитель Damas Н. Ш. погиб на месте, а его пассажир А. Ж. (18 лет) скончался в больнице. Водитель КамАЗа Б. У. (29 лет) и пассажир грузовика А. О. (18 лет) были госпитализированы с телесными повреждениями.

Следственное отделение при районном ОВД возбудило по факту происшествия уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.