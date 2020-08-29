Первый учебный год — наиболее ответственный и сложный период для каждого родителя. Ведь от выбора школы зависит насколько быстро ребенок адаптируется к новым условиям и будет готов к получению большего объема знаний.

В этот важный момент Invento открывает набор первоклассников для обучения по программе Международного бакалавриата IB PYP.

IB PYP — современная и прогрессивная образовательная программа для детей от 3 до 12 лет, предусматривающая воспитание лучших качеств каждого ребенка.





Образование, устремленное в будущее

Invento The Uzbek International School предлагает обучение, ориентированное на воспитание навыков, необходимых для жизни в 21-м веке. Основу школьного образования в Invento составляют шесть универсальных междисциплинарных тем в рамках следующих предметных областей:

родной и иностранные языки;

математика и логика;

искусство;

естественные и общественные науки;

физкультура;

социальное образование;

личностное развитие.





Кросс-дисциплинарный подход помогает строить уроки в формате интересного и познавательного путешествия. В этом процессе юные школьники будут исследовать многообразие окружающего мира, а также решать поставленные перед ними логические, творческие и лабораторные задачи.

По окончании школы выпускникам Invento будет выдано два документа — диплом IB и аттестат о среднем образовании государственного образца. А это значит, что перед молодым выпускником будут открыты двери в ведущие образовательные учреждения в 125 странах мира и широкие возможности для первых шагов в карьере.

Всестороннее развитие навыков

Ключевым принципом обучения в Invento UIS является всестороннее развитие умственных, физических, творческих и личностных навыков каждого учащегося. В соответствии с этим учебные дисциплины чередуются с физическими упражнениями в бассейне, спортивном и гимнастическом залах, курсами массажа и галотерапии, уроками музыки, изобразительным искусством и театральным мастерством. А в перерывах между учебой юным исследователям предлагается пятиразовая программа сбалансированного питания.





Все это формирует личность, готовую к жизни в стремительно меняющемся и мультикультурном мире.

Создавая новую образовательную среду, в которой каждый ребенок учится не только запоминать большой объем знаний, но и стремится применять их на практике, школа воспитывает будущих ученых, спортсменов, деятелей искусства и политиков, готовых вывести страну на новый уровень.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−99−99.

Адрес: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City

Сайт: Invento.uz

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