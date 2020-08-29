В августе состоялось открытие филиала клинико-диагностического центра Innova для тестирования населения на COVID-19 в Ташкенте. Диагностика осуществляется по технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая является точным и надежным методом выявления вирусов и позволяет выявить болезнь в инкубационном периоде, включая ее бессимптомное течение. Также центр проводит тестирование на измерение антител по типу IgG и IgM.





Innova также предлагает корпоративное обслуживание с выездом по всему Узбекистану. Основной филиал клиники находится в Самарканде, остальные 17 расположены в других городах республики, в том числе в Ташкенте, Самарканде и Карши.

Современное оборудование центра позволяет проводить доступные исследования для жителей столицы и всех регионов республики. Лаборатория Innova оснащена оборудованием производства Bio-Rad Laboratories (Био-Рад, США), одного из ведущих мировых производителей оборудования и реагентов для научных исследований.

В клинико-диагностическом центре работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом.





Открытие центра в Ташкенте посетил немецкий ученый-инфекционист, микробиолог и доктор медицинских наук профессор Вернер Баэр, который также является экспертом Немецкого органа по аккредитации микробиологических лабораторий (DAkkS).

Во время своего визита он высоко оценил подготовку сотрудников центра и провел с ними дискуссию о стратегическом развитии лаборатории и возможностях ПЦР-диагностики после окончания пандемии. Кроме того, профессор дал ценные рекомендации по эффективной борьбе с COVID-19.





«Лаборатория клинико-диагностического центра Innova хорошо спроектирована и соответствует международным стандартам ПЦР-лабораторий, в том числе зоны экстракции, пробоподготовки и амплификации. Это открывает возможность для дополнительных диагностических мероприятий, а также снижает вероятность перекрестного заражения. Кроме того, сотрудники центра продемонстрировали высокий уровень компетентности», — отметил доктор Баэр.

Стоимость анализов:

ПЦР-тест — 270 тысяч сумов;

на антитела IgM и IgG — 250 тысяч сумов.

Режим работы: 9:00—17:00 .

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 78−210−03−33, (+998) 78−210−09−99.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Чорбог, 82А

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