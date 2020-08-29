Наступило время вернуться в привычную атмосферу роскоши и комфорта в сердце столицы. 1 сентября Hyatt Regency Tashkent вновь открывает свои двери для гостей. Отель предоставит сервис на прежнем высоком уровне в абсолютно безопасной среде в Sette Restaurant & Bar, Khiva Restaurant, Chai Lounge и ARYA SPA & Fitness Center, а также в просторных номерах и люксах.
Здесь появились станции для обработки рук, предупредительные знаки, бесконтактная регистрация, онлайн-меню в ресторанах и барах. Все сотрудники отеля проходят регулярную проверку состояния здоровья. Это позволяет почувствовать полную безопасность и комфорт в Hyatt Regency Tashkent.
Hyatt предлагает провести утро за завтраком на террасе в Chai Lounge и насладиться широким выбором завтраков от 100 тысяч сумов на человека.
ARYA SPA & Fitness Center предлагает гостям абонементы и разовые посещения в тренажерный зал и бассейн. А для максимального комфорта можно заказать завтрак из Chai Lounge прямо на крышу отеля с панорамным видом на город. Стоимость разового посещения: от 300 000 сумов на человека.
Время работы ресторанов, баров и СПА-центра:
- Sette Restaurant:
18:00—23:00;
- Sette Bar:
18:00—3:00;
- Khiva Restaurant:
18:00—23:00;
- Chai Lounge:
06:00—23:00;
- ARYA SPA & Fitness:
07:00—22:00.
Контактные телефоны:
- Sette Restaurant: (+998) 99−885−15−45;
- Sette Bar: (+998) 97−708−23−32;
- Khiva Restaurant: (+998) 99−848−59−99;
- ARYA SPA & Fitness: (+998) 71−207−13−91.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−207−12−34.
Сайт: hyattregencytashkent.com
Instagram: @hyattregencytashkent
E-mail: tashkent.regency@hyatt.com
На правах рекламы.