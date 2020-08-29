Наступило время вернуться в привычную атмосферу роскоши и комфорта в сердце столицы. 1 сентября Hyatt Regency Tashkent вновь открывает свои двери для гостей. Отель предоставит сервис на прежнем высоком уровне в абсолютно безопасной среде в Sette Restaurant & Bar, Khiva Restaurant, Chai Lounge и ARYA SPA & Fitness Center, а также в просторных номерах и люксах.





Здесь появились станции для обработки рук, предупредительные знаки, бесконтактная регистрация, онлайн-меню в ресторанах и барах. Все сотрудники отеля проходят регулярную проверку состояния здоровья. Это позволяет почувствовать полную безопасность и комфорт в Hyatt Regency Tashkent.





Hyatt предлагает провести утро за завтраком на террасе в Chai Lounge и насладиться широким выбором завтраков от 100 тысяч сумов на человека.





ARYA SPA & Fitness Center предлагает гостям абонементы и разовые посещения в тренажерный зал и бассейн. А для максимального комфорта можно заказать завтрак из Chai Lounge прямо на крышу отеля с панорамным видом на город. Стоимость разового посещения: от 300 000 сумов на человека.





Время работы ресторанов, баров и СПА-центра:

Sette Restaurant: 18:00—23:00 ;

; Sette Bar: 18:00—3:00 ;

; Khiva Restaurant: 18:00—23:00 ;

; Chai Lounge: 06:00—23:00 ;

; ARYA SPA & Fitness: 07:00—22:00 .

Контактные телефоны:

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−207−12−34.

Сайт: hyattregencytashkent.com

Instagram: @hyattregencytashkent

E-mail: tashkent.regency@hyatt.com

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