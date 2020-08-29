Эксперты Организации объединенных наций (ООН) разработали и опубликовали первое руководство по доступу инвалидов к правосудию. «Международные принципы и руководящие положения по доступу к правосудию для лиц с ограниченными возможностями» — результат совместной работы специального докладчика ООН по правам инвалидов, профильного комитета и спецпосланника генерального секретаря организации, сообщил Центр новостей ООН.

«Сейчас такому доступу часто препятствуют многочисленные социальные и физические барьеры. Здания судов или полицейские участки зачастую не оборудованы должным образом. В некоторых странах должностные лица в судах и полицейские не допускают самой мысли, что люди с ограниченными возможностями способны принимать активное участие в судебных разбирательствах или могут консультироваться с адвокатом. Мы хотим помочь этим странам устранить проблемы, которые мешают обеспечить соблюдение прав всех людей», — отметила специальный докладчик по вопросу о правах инвалидов Каталина Девандас Агилар.

В документе излагаются десять принципов доступа к правосудию для людей с инвалидностью. Руководство содержит подробные инструкции по реализации каждого из этих принципов.

Никому не может быть отказано в доступе к правосудию на основании инвалидности; Помещения и услуги должны быть общедоступными для обеспечения равного доступа к правосудию без дискриминации людей с ограниченными возможностями. Инвалиды, в том числе дети с ограниченными возможностями, имеют право на соответствующие процессуальные приспособления. Люди с ограниченными возможностями имеют право на своевременный доступ к юридическим уведомлениям и информации в доступной им форме наравне с другими. Инвалиды имеют право на все основные и процессуальные гарантии, признанные в международном праве, наравне с другими, и государства должны обеспечить необходимые приспособления для гарантии надлежащей правовой процедуры. Инвалиды имеют право на бесплатную или доступную юридическую помощь. Лица с ограниченными возможностями имеют право участвовать в отправлении правосудия наравне с другими. Люди с ограниченными возможностями имеют право подавать жалобы и начинать судебные разбирательства о нарушениях прав человека и преступлениях, их жалобы должны расследоваться с предоставлением эффективных средств правовой защиты. Эффективные и надежные механизмы мониторинга играют решающую роль в поддержке доступа к правосудию для людей с ограниченными возможностями. Всем, кто работает в системе правосудия, необходимо обеспечить повышение осведомленности и учебные программы, посвященные правам людей с ограниченными возможностями.

Документ разработан в сотрудничестве с экспертами по правам инвалидов, организациями людей с ограниченными возможностями и юристами. Позже руководящие принципы были одобрены Международным альянсом инвалидов и Международной комиссией юристов.

«Мы искренне надеемся, что многие страны теперь включат людей с ограниченными возможностями и их представительные группы в процесс внесения изменений в законодательство, юридические процедуры, а также в обучение сотрудников правоохранительных органов и органов юстиции», — говорится в экспертном заключении Международной комиссии юристов.

В июле прошлого года специальный докладчик ООН по вопросам независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Сайяна посетил Узбекистан. В своем докладе он отметил, что недавно реконструированные здания судов, которые он посетил, оказались не полностью доступны для инвалидов. По словам нескольких собеседников спедокладчика, большинство помещений судов, особенно за пределами основных городов, остаются полностью недоступными для инвалидов.

Кроме того, в связи с вопросом о доступности судопроизводства спецдокладчик выразил обеспокоенность недостаточным числом сурдопереводчиков, отсутствием документов, в том числе судебных решений, в доступных форматах для лиц с сенсорными, интеллектуальными или психосоциальными расстройствами.