Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Зейд Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля на фоне решения о нормализации отношений между двумя странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство новостей WAM. Бойкот действовал с 1972 года.

Согласно указу, теперь компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими компаниями. Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары и продукцию и торговать ею на территории арабской страны.

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений в рамках сделки, заключенной при посредничестве США. Объединенные Арабские Эмираты стали третьей арабской страной, решившей заключить мирное соглашение с Израилем. Первым был Египет в 1979 году, второй стала Иордания — в 1994 году.