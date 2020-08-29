Американский актер Чедвик Боузман, известный по роли супергероя Черная пантера в кинематографической вселенной Marvel, скончался на 43-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение семьи.

В 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в Лос-Анджелесе в окружении семьи.

Помимо «Черной пантеры», Боузман сыграл в таких фильмах, как «42», «Боги Египта», «Маршалл», «Пятеро одной крови» и другие.