Немецкий финансовый институт развития DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) и Triodos Investment Management (через свой фонд Triodos Microfinance Fund) инвестировали 25 млн долларов США в акционерный капитал АИКБ «Ипак Йули».

Инвесторы приобрели равную миноритарную долю акционерного капитала банка, купив новые выпущенные акции. Это стало их первой инвестицией в акционерный капитал банка в Узбекистане. Средства будут использованы для укрепления капитальной базы банка, а также удовлетворения финансовых потребностей компаний частного сектора в Узбекистане.

«Проводимые за последние годы масштабные реформы, инициированные президентом Узбекистана, в частности поставленные задачи по повышению инвестиционного потенциала финансового сектора, способствовали увеличению интереса иностранных инвесторов к банковскому сектору. Мы рады, что два авторитетных европейских финансовых института становятся акционерами банка «Ипак Йули».

Это выводит наше взаимовыгодное сотрудничество, начатое в 2015 году, на новый уровень. Мы считаем, что инвестиции в акционерный капитал «Ипак Йули» демонстрируют доверие не только к банку, но и к банковскому сектору Узбекистана. Это поможет привлечь новых иностранных инвесторов в этот сектор. Знания и опыт наших новых акционеров обеспечат дополнительную поддержку в достижении значительных улучшений в качестве и эффективности нашей деятельности. Также это поможет в проведении институциональной трансформации, инициированной при содействии АБР, который является первым финансовым институтом развития-акционером банка", — сказал Саидаброр Сайдахмедов, председатель правления АИКБ «Ипак Йули.

«Это следующий шаг в нашем многолетнем и доверительном сотрудничестве с банком „Ипак Йули“. Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе с его руководством и всеми акционерами над постоянным ростом банка на благо клиентов и финансового сектора Узбекистана. Мы рады, что инвестиции DEG позволят осуществить дополнительное финансирование малых и средних предприятий, а также розничных клиентов с учетом экологических и социальных стандартов», — сказала Моника Бек, член правления DEG.

«Это новая замечательная инвестиция в акционерный капитал для Triodos Microfinance Fund. Сосредоточившись на секторе малого и среднего бизнеса, банк «Ипак Йули» будет во все большей степени поддерживать частное предпринимательство и тем самым вносить вклад в развитие рыночной экономики в Узбекистане. Мы с нетерпением ждем возможности начать совместную работу с банком по расширению деятельности, а также поделиться нашим опытом в введении устойчивой банковской деятельности и принять участие в управлении и стратегическом развитии «Ипак Йули», — отметил Тим Крайнс, управляющий фондом Triodos Microfinance Fund.

DEG

На протяжении почти 60 лет DEG является надежным партнером предприятий частного сектора в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. DEG предлагает клиентам индивидуальные решения, финансирование, программы продвижения и консультации с учетом индивидуальных потребностей. Таким образом, компании могут успешно и устойчиво развиваться, одновременно создавая добавленную стоимость и квалифицированные рабочие места. DEG — одна из крупнейших в мире организаций, финансирующих развитие частного сектора, с портфелем 9 млрд евро в 80 странах мира.

Triodos Investment Management

Triodos Investment Management (Triodos IM) объединяет широкий круг инвесторов. Они хотят, чтобы их деньги инвестировались в проекты с долгосрочным положительным социальным и экологическим воздействием. При этом Triodos IM служит катализатором в секторах, которые играют ключевую роль в переходе к более справедливому, устойчивому и гуманному миру.

Компания накопила глубокие знания за 25 лет успешного инвестирования в такие сектора, как энергетика, изменение климата, финансовая инклюзивность, устойчивое производство продовольствия и сельского хозяйство. Также Triodos IM инвестирует в зарегистрированные на бирже компании, которые вносят существенный вклад в устойчивое развитие общества.

Triodos IM — глобально активный инвестор в социально-преобразующие проекты с более чем 750 инвестициями в 50 странах мира. Triodos IM — дочерняя компания Triodos Bank NV, основанного в 1980 году и являющегося ведущим экспертом в области введения устойчивой банковской деятельности (sustainable banking). Компания владеет активами под управлением на сумму 4,9 млрд евро по состоянию на конец июня 2020 года.

Банк «Ипак Йули»

Основанный в 1990 году, «Ипак Йули» является универсальным коммерческим банком в Узбекистане. Банк предоставляет широкий спектр услуг субъектам малого бизнеса, частного предпринимательства, розничным клиентам в 16 филиалах и 37 экспресс-центрах.

Банк «Ипак Йули» стремится к постоянному росту своего бизнеса за счет расширения клиентской базы, регионального присутствия, увеличения количества и видов услуг для удовлетворения потребностей каждого клиента.

По состоянию на 1 июля 2020 года совокупные активы банка составили 5,9 трлн сумов.

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