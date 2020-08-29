Андижанский институт экономики и строительства создан постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 26 августа, сообщила Norma.uz. Он начнет работу с 2020/2021 учебного года.

Основными задачами нового вуза определены подготовка и повышение квалификации конкурентоспособных специалистов и научно-педагогических кадров в сфере экономики и строительства.

Для студентов вуза практика будет организовываться на базе предприятий отрасли. Кроме того, институт наладит с бизнесом сотрудничество в обеспечении трудоустройства выпускников.