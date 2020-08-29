Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 40823, увеличившись за 28 августа на 376 (днем ранее — 393), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 4.- в столице и 1 — в Ташкентской области. Общее число умерших, согласно статистике Минздрава, достигло 303.

Число вылечившихся в медучреждениях выросло на 747 и составляет 37947, или 93%.

На лечении в стационарных условиях остается 2573 человек, состояние 301 из них тяжелое, , 131 — крайне тяжелое.