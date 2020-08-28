В Ташкенте открылся салон мебели и декора премиум-класса Zebrano. Здесь представлен богатый выбор мебели и предметов декора: мягкая мебель, комплекты для спальни и гостиной. Одной из особенностей является комплектация гарнитуров стеновыми панелями с подсветкой — интерьер преображается моментально, обретает цельный и стильный вид.
Также салон Zebrano предлагает широкий ассортимент дизайнерских люстр и ковров из последней коллекции компании. Изысканность и роскошь каждой модели не оставят никого равнодушными. Отличительной чертой продукции Zebrano является бескомпромиссный стиль и безупречное качество.
Преимущества мебели бренда:
- использование натуральной древесины;
- высокое качество обивки: мягкий ворс, яркие цвета, разнообразные оттенки;
- безупречная натяжка материала на корпусе;
- разнообразие декоративных элементов, цветовых решений и сочетаний материалов.
- безукоризненное качество изготовления;
- применение износостойких металлических элементов.
Новейшие разработки в сфере мебельного производства используются не с целью удешевления производства, а для улучшения качества.
Zebrano — это известная турецкая компания с головным офисом в Анкаре. Основанная в 1985 году, компания имеет более 30 лет опыта в данной сфере. Это позволяет предлагать наиболее смелые интерьерные решения как для частных апартаментов, так и для крупнейших компаний в гостиничном и ресторанном деле. Zebrano занимается проектами под ключ,
Сотрудники магазина проконсультируют покупателей, помогут подобрать мебель и предметы декора.
Мебель и аксессуары от Zebrano сделают интерьер стильным, роскошным и изящным.
Телефон: (+998) 99−443−88−88.
Адрес: ул. Ниёзбек йули, 6-тупик, 16
Ориентир: ресторан Basri Baba
Telegram: t.me/zebranouz
Instagram: @zebrano.uz
Facebook: fb.com/zebrano.uz
На правах рекламы.