В Ташкенте открылся салон мебели и декора премиум-класса Zebrano. Здесь представлен богатый выбор мебели и предметов декора: мягкая мебель, комплекты для спальни и гостиной. Одной из особенностей является комплектация гарнитуров стеновыми панелями с подсветкой — интерьер преображается моментально, обретает цельный и стильный вид.





Также салон Zebrano предлагает широкий ассортимент дизайнерских люстр и ковров из последней коллекции компании. Изысканность и роскошь каждой модели не оставят никого равнодушными. Отличительной чертой продукции Zebrano является бескомпромиссный стиль и безупречное качество.





Преимущества мебели бренда:

использование натуральной древесины;

высокое качество обивки: мягкий ворс, яркие цвета, разнообразные оттенки;

безупречная натяжка материала на корпусе;

разнообразие декоративных элементов, цветовых решений и сочетаний материалов.

безукоризненное качество изготовления;

применение износостойких металлических элементов.





Новейшие разработки в сфере мебельного производства используются не с целью удешевления производства, а для улучшения качества.

Zebrano — это известная турецкая компания с головным офисом в Анкаре. Основанная в 1985 году, компания имеет более 30 лет опыта в данной сфере. Это позволяет предлагать наиболее смелые интерьерные решения как для частных апартаментов, так и для крупнейших компаний в гостиничном и ресторанном деле. Zebrano занимается проектами под ключ, т. е. полностью прорабатывает и осуществляет проект от планирования и производства до расстановки мебели и декора в помещении.





Сотрудники магазина проконсультируют покупателей, помогут подобрать мебель и предметы декора.

Мебель и аксессуары от Zebrano сделают интерьер стильным, роскошным и изящным.

Телефон: (+998) 99−443−88−88.

Адрес: ул. Ниёзбек йули, 6-тупик, 16

Ориентир: ресторан Basri Baba

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