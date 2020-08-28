Министерство здравоохранения разработало перечень временных санитарно-эпидемиологических требований для организации деятельности общеобразовательных школ и средних специальных школ-интернатов в период пандемии коронавируса. Список прошел экспертизу и утвержден в Министерстве юстиции, сообщила пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что документ будет внедрен для обеспечения безопасной обстановки во всех общеобразовательных школах и специальных интернатах вне зависимости от их формы собственности. В частности, установлены следующие требования:
- начинать занятия после 8:00 и заканчивать не позднее 17:30, проведение уроков можно организовывать в три смены;
- на время пандемии временно приостанавливаются массовые мероприятия (собрания, концерты, дни рождения и тому подобное);
- перед входом в школы медицинскими и ответственными сотрудниками будет внедрен специальный пункт «утренняя фильтрация» с ведением соответствующего журнала;
- после «утренней фильтрации» руки учащихся должны быть продезинфицированы антисептиком из диспенсеров, установленных у входов;
- все дети и родители должны приходить в масках. Запрещается входить в школу без масок или респираторов. Маски должны меняться каждые три часа, респираторы — каждые восемь часов;
- в классах для каждого учащегося должен быть отведен участок не менее чем в 2 кв. м;
- во время пандемии школьные столовые должны организовать работу с соблюдением требований действующий санитарных мер и правил;
- в случае выявления признаков инфекционных заболеваний у ученика или сотрудника школы он должен быть сразу же изолирован до прибытия скорой помощи или родителей.
Ранее о возможном введении санитарных правил для школ сообщал директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Бахром Алматов. Было рекомендовано максимально сократить продолжительность занятия — с 45 до 30 минут, а время занятий определить с 8:00 до 15:30. Министр народного образования Шерзод Шерматов выразил несогласие с сокращением длительности занятий, а также подчеркнул, что возле школ не должно быть COVID-тоннелей.
Напомним, учеба в школах Узбекистана может начаться с 7 сентября в маленьких школах в безопасных районах, а с 14 сентября — во всех регионах. Окончательное решение будет принято по итогам опроса родителей.
Татьяна
Что значит проходить фильтрацию? Для детей тоннели с отравляюшими веществами? На фото видно, что такой установлен.
Uliashka!!!!!! @ mail.ru
онлайн лучше, чем ходить в школу рисковать
ВИТАЛИЙ Тен
Если есть возможность проводить уроки онлайн, то зачем подвергать риску, детей??? пусть дома сидят и занимаются. это лучше чем сидеть дома и переживать за детей!
Flyer
“он должен быть сразу же изолирован до прибытия скорой помощи или родителей“
а можно этот пункт подробнее? в смысле ребенка сразу поволокут и запрут в непонятном месте? или ему, в присутствии классного руководителя, школьного психолога и медсестры пояснят всю процедуру, позволят собрать вещи и отведут в специальный медкабинет — где он сможет с комфортом ожидать прихода родителей? и конечно же ему будет позволено пользоваться санузлом, заказывать еду в столовой?
---
да и учитываются такие хайповые словечки как буллинг и троллинг? харасмент?
как изменится отношение одноклассников если у знают что у ребенка “грюшки“(Гадкий Я вторая серия)? представьте что забегает куча людей в скафандрах и говорят — Петя Иванов — медленно, с поднятыми руками выходи к доске — у тебя смертельно опасный коронавирус?
в Ташкенте возможно так не будут делать, но в Вилоятах то учителя писали матерные слова на лбу учеников?
Наталья Климова
Требование “в классах для каждого учащегося должен быть отведен участок не менее чем в 2 кв. м“ неосуществимо априори. Смысл тогда говорить об открытии школ и об остальных требованиях?
Ekaterina Bukreeva
2кв метра и 45 учеников…