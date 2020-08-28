Министерство здравоохранения разработало перечень временных санитарно-эпидемиологических требований для организации деятельности общеобразовательных школ и средних специальных школ-интернатов в период пандемии коронавируса. Список прошел экспертизу и утвержден в Министерстве юстиции, сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что документ будет внедрен для обеспечения безопасной обстановки во всех общеобразовательных школах и специальных интернатах вне зависимости от их формы собственности. В частности, установлены следующие требования:

начинать занятия после 8:00 и заканчивать не позднее 17:30 , проведение уроков можно организовывать в три смены;

, проведение уроков можно организовывать в три смены; на время пандемии временно приостанавливаются массовые мероприятия (собрания, концерты, дни рождения и тому подобное);

перед входом в школы медицинскими и ответственными сотрудниками будет внедрен специальный пункт «утренняя фильтрация» с ведением соответствующего журнала ;

после «утренней фильтрации» руки учащихся должны быть продезинфицированы антисептиком из диспенсеров, установленных у входов;

все дети и родители должны приходить в масках. Запрещается входить в школу без масок или респираторов. Маски должны меняться каждые три часа , респираторы — каждые восемь часов ;

, респираторы — ; в классах для каждого учащегося должен быть отведен участок не менее чем в 2 кв. м ;

; во время пандемии школьные столовые должны организовать работу с соблюдением требований действующий санитарных мер и правил;

в случае выявления признаков инфекционных заболеваний у ученика или сотрудника школы он должен быть сразу же изолирован до прибытия скорой помощи или родителей.

Ранее о возможном введении санитарных правил для школ сообщал директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Бахром Алматов. Было рекомендовано максимально сократить продолжительность занятия — с 45 до 30 минут, а время занятий определить с 8:00 до 15:30. Министр народного образования Шерзод Шерматов выразил несогласие с сокращением длительности занятий, а также подчеркнул, что возле школ не должно быть COVID-тоннелей.

Напомним, учеба в школах Узбекистана может начаться с 7 сентября в маленьких школах в безопасных районах, а с 14 сентября — во всех регионах. Окончательное решение будет принято по итогам опроса родителей.