В Алмазарском районе открылся новый грандиозный ТРЦ Riviera. Учитывая существующие ограничения, торжественное открытие с развлекательной программой и розыгрышами призов будет проведено позже. Но уже в первый день работы ТРЦ каждый желающий мог ознакомиться с магазинами мировых брендов одежды и аксессуаров, полюбоваться панорамой города с террасы, дегустируя кухню разных континентов. Гости также прокатились на ледовом катке, установленном прямо на фудкорте.





До воскресенья включительно за особую атмосферу в ТРЦ отвечает симфонический оркестр ГАБТ им. А. Навои под руководством лауреата международного конкурса дирижеров Бобомурода Худайкулова. А после заката можно будет наблюдать светомузыкальное шоу на террасе второго этажа.





ТРЦ Riviera является одним из проектов The Tower Mall Management Group. Компания ранее представляла такие объекты, как ТРЦ Samarqand Darvoza, ТРЦ Compass, ТЦ Eski Shahar и ТГ Anhor park.





В ТРЦ Riviera представлены бренды Armani Exchange, Calvin Klein, Gant, Camicissima, Liu Jo, Mayoral. Здесь также расположены магазины U.C. Benetton, Colin’s, Levis, Lacoste, Tommy Hilfiger, PANDORA, Geox, Giorgio Rotti, USPA, Sacoor Brothers, Okaidi, Erkatoy и многие другие.





Для детей построен Luna Park, а также семизальный кинотеатр, которые заработают после отмены карантинных мер.

К предстоящему официальному открытию готовится много сюрпризов и подарков для посетителей. В Telegram-канале ТРЦ можно отслеживать новости и обновления, чтобы не пропустить торжественное открытие.





Адрес: Алмазарский р-н, пересечение улиц Себзар и Нурафшан

На правах рекламы.