Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 27 августа в Бостанлыкском районе Ташкентской области введен особый порядок управления в целях ускоренного развития туризма.

В документе отмечаются недостатки в системе управления районом, устаревшая инфраструктура, неразвитость сферы туризма, случаи незаконного строительства, неудовлетворительное состояние переработки отходов и охраны окружающей среды.

Для совершенствования системы местного управления и комплексного социально-экономического развития района, повышения эффективности использования туристского потенциала, создания условий для привлечения туристов, а также повышения доходов и улучшения условий жизни населения в регионе внедряется особая система административного управления на срок до 31 декабря 2022 года.

В рамках особой системы заместитель премьер-министра — председатель Государственного комитета по развитию туризма (эту должность занимает Азиз Абдухакимов) одновременно занимает должность директора Дирекции свободной туристской зоны «Чарвак», а также координирует деятельность хокимията Бостанлыкского района.

Главе дирекции в том числе предоставлены полномочия вносить предложения о назначении на должность и освобождении хокима района и его заместителей, руководителей районных подразделений органов государственного управления.

Дома отдыха, пансионаты, санатории и другие объекты госсобственности, предназначенные для отдыха и восстановления здоровья, а также земельные участки, на которых имеется возможность создания туристской инфраструктуры, расположенные на территории района, передаются дирекции для эффективного использования и (или) реализации путем онлайн-аукциона; на основе перечня, утверждаемого Кабинетом Министров.

Перевод земельных участков, расположенных на территории свободной туристской зоны «Чарвак», из одной категории земельного фонда в другую, а также их отвод под развитие туристской инфраструктуры осуществляются на основании решения Административного совета свободной туристской зоны. При этом должен быть возмещен ущерб либо предоставлены соответствующие виду деятельности владельцев земельные участки в других районах Ташкентской области.

В соответствии с указом хоким района подчиняется непосредственно Кабинету Министров.(накануне хокимом Бостанлыкского был утвержден Журабек Ахмедов, бывший глава Департамента по привлечению инвестиций и развитию туристской инфраструктуры Госкомтуризма). Руководители районных подразделений прокуратуры, внутренних дел и налоговой службы по статусу приравниваются к заместителям руководителей соответствующих государственных органов республиканского уровня.

Один из заместителей руководителей всех органов государственного управления республиканского уровня одновременно закрепляется за соответствующим территориальным подразделением района для координации его деятельности.

Директору дирекции также предоставлены полномочия заключать соглашения с зарубежными инвесторами и международными финансовыми институтами о привлечении инвестиций, кредитов, финансовой помощи и грантов, получать кредиты под залог объектов госсобственности, расположенных на территории, привлекать авторитетные консалтинговые компании, зарубежные проектные и подрядные организации, а также квалифицированных специалистов к проектированию и строительству крупных объектов.

Руководитель дирекции также уполномочен создавать зеленые зоны на территории СТЗ «Чарвак» в целях охраны окружающей среды и экологии, а также определять зоны на отдельной территории, где запрещена хозяйственная деятельность, включая животноводство, земледелие, строительство новых объектов промышленности и обслуживания, наносящая вред природе.

При Госкомтуризма создается Фонд развития туристской инфраструктуры в горных и отдаленных местностях без статуса юридического лица. Фонд реконструкции и развития Узбекистана выделит для фонда кредит на первом этапев размере 20 млн долларов СШАв целях развития туристской инфраструктуры района. Выделение ФРРУ второго этапа кредита намечено после достижения конкретных результатов.

Фонд также будет пополняться за счет средств, поступающих от реализации объектов госсобственности и земельных участков, средств международных финансовых институтов и зарубежных финансовых организаций, благотворительных пожертвований и других источников.

С 1 сентября в порядке исключения средства и пошлины, поступающие в республиканский бюджет и местный бюджет области за выдачу лицензий и разрешений, уплату налога за пользование водными ресурсами, а также штрафов за административные правонарушения в районе, направляются в местный бюджет района в полном объеме.

В целях создания туристского облика района и реконструкции жилых домов на основе современной инфраструктуры планируется выделять кредиты, в том числе за счет средств Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана, для реконструкции жилых домов (изменения и реконструкции внешнего фасада и крыши домов, оснащения их оборудованием, мебелью и инвентарем, необходимыми для развития оказания туристских услуг).

В число приоритетных задач, возложенных на хокимият района, также вошли развитие транспортной логистики иинформационно-телекоммуникационных сетей, реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности и здоровья туристов и создание своеобразной экологической системы на основе внедрения новых современных энергосберегающих систем и технологий.

К развитию туризма планируется привлечь специалистов из стран, лидирующих в международных рейтингах, таких какТурция, Франция, Испания, Швейцария, Япония и Республика Корея.

Дополнительно до конца года предусмотрено разработать предложения о внедрении в районе совершенно новой системы самоуправления по итогам изучения передового зарубежного опыта.

В структуре Секретариата по вопросам развития спорта и туризма Кабинета Министров образуется Сектор по развитию туристской инфраструктуры в горных и отдаленных районах.

В системе Генеральной прокуратуры создается Специализированная прокуратура по надзору за исполнением законодательства об охране окружающей среды и устранению незаконного использования земель. Она разместится на территории района.

Министерству юстиции совместно с хокимиятом района поручено подготовить предложение о кардинальном совершенствовании системы управления в районе, предусматривающей пересмотр административно-управленческих процессов и повышение эффективности оказания государственных услуг на основе функционального анализа полномочий органов государственного управления с привлечением консультантов.

На территории района категорически запрещено строительство вредных промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду.

До 1 февраля 2021 года должен быть утвержден проект детальной планировки территории района с привлечением отечественных и зарубежных проектных институтов и консультантов.

До конца года поручено разработать предложения о строительстве инженерно-коммуникационных сетей, в том числе системы дорог, питьевой воды и сточных вод, инфраструктуры электроснабжения и связи в целях сооружения туристских объектов вдоль рек Оксок ота и Нурек ота.