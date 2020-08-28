Девелопер Bizning Uylar рассказал о передовых технологиях, применяемых при укладке и поднятии стен. Учитывая этажность комплекса — от 9 до 30 этажей, а также сейсмологическую особенность региона, вопросу надежности, прочности и долговечности стен уделяется особое внимание.

Компания использует технологию Tunel Kalip, основанную на применении монолитных каркасов. Это система стальной опалубки, которая обеспечивает одновременную заливку бетоном стен и перекрытий и гарантирует прочность и надежность строений. При этом время на строительство сокращается на 75%, а сейсмостойкость зданий достигает 9−9,5 баллов.

Каждая стена объекта представляет собой сложную многослойную систему, состоящую из:

железобетонной стены;

бетоноконтакта (сцепления);

клея для базальтового утепления;

плит из базальтового волокна (тепло- и шумоизоляция);

сетки (армирующего компонента);

фасадной шпатлевки;

акрилового грунта;

декоративной штукатурки под покраску.

Все квартиры в жилом комплексе Olmazor Business City поступают в продажу с готовым качественным ремонтом.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, дом 3-А

Ориентир: перекресток Северный Алмазар

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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