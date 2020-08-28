Как только люди начинают верить в волшебство, их жизнь обретает смысл. Если представить, что люди перестали верить, что бы случилось? Если бы будучи ребенком, Уолт Дисней не поверил в свою мечту, не было бы сейчас знаменитой Walt Disney Company, Диснейленда и прочих чудес.

Так и команда The Magic создала прекрасную историю «Вокруг света за монету», вдохновившись добрыми сказками, знакомыми каждому с детства. История повествует о мальчике и его фантастическом друге. Они путешествуют по всему миру с помощью монеты-амулета и преодолевают различные препятствия на своем пути.





Сюжет адаптирован под культуру Узбекистана, наполнен мотивами, раскрывающими самобытность страны. Иллюстрации книги погружают читателя в атмосферу волшебства, а поступки персонажей учат быть добрыми, смелыми и не терять веру в себя. Читатели погрузятся в волшебный мир и станут главными героями книги. В этом и заключается магия слов.

В конце декабря 2019 года был выпущен ограниченный тираж книги. Ученики многих ташкентских школ уже познакомились с произведением, а также посмотрели театральную постановку по мотивам истории. В скором времени планируется повторное издание и приобрести иллюстрированную книгу можно будет во всех книжных магазинах страны.





Однако лимитированный тираж книг доступен уже сейчас в интернет-магазине mediapark.uz.

Но это еще не все: история положила начало созданию волшебного мира. Оказавшись в нем, можно наяву путешествовать с волшебной монетой, познакомиться с культурой различных стран, встретить новых друзей, ощутить каждой клеточкой в эмоции, которые никогда не испытывали.

Все это реально в Magic City — на территории развлечений для всей семьи.

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