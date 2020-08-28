Летняя повестка в СМИ всегда противоречива. То в ней всплеск информационный, то совершенный штиль. Понятно, что в этом году при насыщенной ковидной тематике вопрос «О чем писать и что снимать?» не стоит.

Но вот чуть схлынула коронавирусная волна, воцарилась предпраздничная нега — а чем-то заполнять сайты и эфиры надо. И тут всегда на помощь приходит джинса. Как это случилось, например, в телепередаче «Муносабат» телеканала «Узбекистан», наделавшей уже столько шуму в блогосфере и соцсетях.

В журналистике «джинсой» называют проплаченный или заезженный до смысловых дыр материал с повторяющимися понятиями и словами. Насчет меркантильности утверждать ничего не буду, свечку не держал. Но то, что в случае с участниками телепрограммы мы имеем дело не только с джинсой идейной, но и еще самой натуральной — факт неоспоримый и занимательный.

Впрочем, обсуждать простые джинсы сегодня скучно. Поэтому, чтобы сильно резонировало в отсутствии других мыслей, рассказывают сегодня про джинсы с дырками. Дыры эти затягивают — и уже не синевой денима, а черной неизбежностью вселенского зла.

Правда, в этот раз к драным джинсам в гардероб непокорности положили короткие носки. Достаточно вспомнить, что советский писатель и диссидент Сергей Довлатов, будучи на мели, пытался фарцевать финскими носками. Те носки, правда, были вполне себе классическими. Но как знать, куда выведет кривая. «Сегодня носит „Адидас“, а завтра родину продаст» — от этой шутки советских времен на нас сегодня смотрит оскал комсомольских собраний. И джинсы в мое молодое время тоже были вполне себе обычными, но уже удобоваримыми. До дырок оставалось всего ничего.





Чтобы весь этот тлетворный реквизит в ходе передачи не висел бестелесным грузом, его нужно было на кого-нибудь надеть. Не буквально. Для персонификации затеянного культпросвета в этот раз были выбраны девушки, устроившие посреди карантина в Ташкенте флешмоб против сексизма и домашнего насилия.

Оставим за скобками весь прозвучавший в передаче охранительный набор про семейные ценности и культурные коды. Их приверженцы вправе считать, что просто обязаны выразить свою точку зрения — кого хочу, того терплю, кого не хочу — извините. Тем более в таких обыденных вещах, как одежда. Есть, однако, один важный нюанс. Если твоя точка зрения остается единственно правильной, а поспорить в эфире совершенно невозможно, то трудно ожидать, что ответная реакция в сети будет столь же единообразной.

С медийными запросами по этому поводу все и так понятно — нет свежих идей, гоним «джинсу». А вот к людям, набирающимся в эксперты отечественного «модного приговора», давно зреет вопрос: вам этот идеологический деним не надоел до синих веников? Вроде бы с возрастом исчезает не только сам культ одежды, но и отпадает всякое желание обсуждать какую-либо подоплеку вокруг нее. Следование моде может быть смешным, конъюнктурным, но уж никак не зловредным. И глубоко непонятно, отчего бы эту бытовую мудрость не явить хотя бы кому-то из участников в эфире прошедшей телепередачи.

Особенность дискуссии на извечную тему «что носит наша молодежь» в том, что пресекать эстетическую «бузу» цивильными способами — все равно, что рубить тесто топором, а пресекать средствами принудительными и агрессивными — выставлять себя, по меньшей мере, в глупом свете.

На этом фоне наши охранители традиционных ценностей упускают превосходный случай продемонстрировать по предположению присущую им житейскую мудрость. Это тот самый случай, когда снисходительное молчание — золото.