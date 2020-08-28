Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии «Комэйто» Нацуо Ямагути, сообщило РИА Новости.

Ранее японское информагентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве передавало, что Абэ намерен исполнять свои обязанности до выбора преемника.

В последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. Сегодня он подтвердил это.

«Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что… причиной отставки является «невозможность принимать правильные решения из-за болезни», — говорится в сообщении агентства. По словам собеседника Киодо, Абэ заявил, что «ему стало сложно исполнять свои обязанности».

У Синдзо Абэ язвенный колит. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012-м его снова избрали премьер-министром. Недавно стало известно об обострении заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.

Срок пребывания Синдзо Абэ на этом посту 24 августа превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.