Всемирный банк приостановил публикацию ежегодного рейтинга стран по условиям ведения бизнеса Doing Business из-за сообщений о нарушениях, связанных с изменением данных в отчетах за 2018 и 2020 годы, говорится на сайте организации.

«Изменения в данных не соответствовали методологии Doing Business», — отмечается в сообщении.

Организация намерена пересмотреть данные отчетов за последние пять лет, проверка поручена группе независимого внутреннего аудита ВБ. Публикация рейтинга будет приостановлена на время проведения оценки.

«Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно скорректируем данные стран, которые больше всего пострадали от нарушений», — пообещали в банке.

Напомним, по итогам 2019 года Узбекистан в рейтинге Doing Business занял 69-е место среди 190 стран.

В июле 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об улучшении позиций Узбекистана в Doing Business, в котором поставлена задача к 2022 году создать в стране условия для предпринимательства, соответствующие уровню топ-20 стран рейтинга.