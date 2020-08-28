Фарход Бакоевич Умаров назначен исполняющим обязанности хокима Бухарской области на собрании актива области 28 августа, сообщила пресс-служба хокимията.

Во встрече приняли участие руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов, заместители хокима области, хокимы городов и районов, депутаты кенгаша и другие.

Глава Администрации президента подчеркнул, что кончина исполнявшего обязанности хокима Карима Камалова стала большой потерей для бухарцев и всей страны. Он отметил, что необходимо последовательно продолжать широкомасштабные реформы в Бухаре.

Затем был зачитан указ президента о назначении Фархода Умарова на пост и. о. хокима Бухарской области. С 2017 года он работал первым заместителем хокима региона по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

Фарход Умаров (1977 г. р.) окончил Бухарский технологический институт пищевой и лёгкой промышленности (1999) и Ташкентский финансовый институт (2007). В разные годы работал начальником управления казначейства Министерства финансов по Бухарской области, возглавлял финансовое управление хокимията Бухарской области и был депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Напомним, Карим Камалов скончался 22 августа на 66-м году жизни от последствий, вызванных COVID-19.