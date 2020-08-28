На акциях протеста в белорусском Минске в минувший четверг задержали более 260 граждан. Такие данные обнародовал правозащитный центр Беларуси «Весна».

Как сообщил портал TUT.by, в этот раз силовики не применяли насилия при задержании. Всех, кто пришел на площадь Независимости, через несколько минут оцепили и разделили на две группы. Девушкам позволили покидать оцепление, мужчин удерживали, после чего их по одному вывели из толпы и усадили в автозаки.

Прошлый вечер в белорусской столице отметился также массовым задержанием журналистов — по разным данным от 20 до 50 представителей местных и зарубежных изданий, среди них — журналисты «Радио свобода», Reuters, ТАСС, BBC, «Белсат», «Наша Нiва» и РИА Новости.

В МВД страны заявили, что журналистов, которые были на акции протеста, не задерживали, а доставили в РУВД для проверки документов. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова пояснила, что это необходимо для подтверждения «законности их профессиональной деятельности». Вскоре журналистов начали отпускать.

По данным «Медиазона Беларусь», в отношении нескольких представителей СМИ оформили административные протоколы по административной статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Одной из доставленных в РУВД журналистов, сотруднице БелаПАН Татьяне Коровенковой стало плохо, ее увезли на скорой.

Тем временем, белорусы по всей стране инициировали процесс отзыва депутата своего округа. На 27 августа на 30 из 110 избирательных округов часть избирателей уже прошла первый этап — собрала необходимое количество подписей для подачи заявления о проведении собрания, на котором проголосуют за или против отзыва парламентария от их округа.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Беларуси. В интервью телеканалу «Россия 1» он заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут стране «при необходимости».

«…И я это сделал, — сказал Владимир Путин. — Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее. Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы и не используем».

Координационный совет оппозиции заявил, что считает недопустимым формирование на территории России или другого государства вооруженных группировок для использования в Беларуси, поскольку это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского сообщества.

Министерство иностранных дел Украины приостановило все контакты с Беларусью на неопределенной срок. Глава МИДа Дмитрий Кулеба уточнил, что контакты возобновятся только когда ведомство убедится, что они не принесут репутационные, политические и моральные потери государству.

Александр Лукашенко в середине августа заявил, что в Беларусь «понаехали» люди из зарубежных государств, в том числе из Украины, причастные к протестам. МИД Украины тогда выразил обеспокоенность и указал, что граждане страны не причастны к организации протестов в Беларуси.