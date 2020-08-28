Сейчас, как никогда раньше, стало понятно, что внешняя торговля является не только источником роста и поддержки экономики страны. Она также укрепляет дружеские отношения с зарубежными партнерами и упрочняет положительную репутацию. В 2020 году компания Artel планирует только наращивать экспортный объем. С этой целью в феврале компания заключила партнерское соглашение с молдавской Euroterm на общую сумму 1 млн долларов США.

Euroterm начал свою деятельность 5 сентября 2002 года в Молдове. Главными объектами деятельности компании являются электробытовые приборы, сантехнические товары, системы автономного отопления, водо- и газоснабжения.





Центр специализируется на оказании широкого спектра услуг: продажи, консультирование клиентов, проектирование, монтаж, доставка и обслуживание оборудования и инженерных систем.

У компании есть договорные отношения с порядка 200 постоянными дилерами по всей стране. А теперь и бытовая техника Artel будет продаваться в Молдове наряду с такими брендами, как Kaiser (Германия), Midea (Китай), Simfer (Турция), Maestro (Украина), Tesy (Болгария) и Walser (OEM).





Только в мае и июле 2020 года было отгружено 1664 единицы бытовой техники на 133 тысячи долларов США. Экспортируемыми товарами стали кондиционеры, микроволновые печи и пылесосы.

В ближайшее время Euroterm планирует экспорт продукции в Румынию и Болгарию. Что открывает новые перспективы для развития партнерства с Artel в будущем.

Сайт: artelgroup.org

Facebook: fb.com/arteluzb

Instagram: @artel_official

На правах рекламы.