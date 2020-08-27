Стартап из Узбекистана и один из победителей конкурса Visa Everywhere Initiative MayaSoft приступил к разработке решения для приема бесконтактных платежей на основе технологии Visa Tap to Phone.

Технология Visa Tap to Phone позволяет превратить смартфон в POS-терминал без дополнительного оборудования: достаточно скачать и установить приложение. Это означает, что небольшие торгово-сервисные предприятия и частные предприниматели могут принимать бесконтактные платежи с помощью смартфонов. Клиенты же получают возможность оплачивать товары и услуги за секунды, приложив свою бесконтактную карту, телефон или часы к смартфону продавца с решением Visa Tap to Phone.

Новое решение Marta на основе Visa Tap to Phone позволит расширить инфраструктуру приема платежей в Узбекистане, что ускорит ее цифровизацию и укрепит доверие среди потребителей.

«Сегодня потребители стремятся иметь возможность расплачиваться бесконтактно везде, где они совершают покупки. Тем не менее, по-прежнему бывают ситуации, когда оплата картой невозможна: на рынке, у лотка с едой на улице, в небольшом семейном магазинчике у дома. Миллионы предприятий малого и микробизнеса во всем мире вынуждены ограничиваться традиционными наличными платежами. Поэтому Visa упрощает доступ к системе безналичных оплат как для продавцов, так и для потребителей. Visa Tap to Phone разработана специально для того, чтобы помочь продавцам расширить возможности приема бесконтактных платежей, а потребителям — платить быстро и безопасно», — поделилась Алия Чыныбаева, генеральный менеджер Visa в странах Центральной Азии.

«MayaSoft ценит партнерство с Visa и банком „Ориент Финанс“ и готова поддержать тенденции развития бесконтактных платежей на основе технологии Visa Tap to Phone. Мы рады вместе с банком „Ориент Финанс“ и Visa представить в Узбекистане новый, удобный и безопасный способ приема платежей с помощью смартфона. Мы надеемся, что наш инновационный продукт под брендом Marta займет достойное место в инфраструктуре приема платежей и послужит стимулом для развития микро-, малого и среднего бизнеса в стране», — рассказал Нодир Бадриддинов, идейный вдохновитель и основатель MayaSoft LLC.

«На протяжении всего своего существования банк „Ориент Финанс“ стремился предоставлять клиентам максимально удобные, инновационные и безопасные услуги. Представленная технология расширит возможности эквайринга для клиентов банка, при этом позволит снизить затраты на оборудование и использовать для приема платежей смартфоны, которые всегда под рукой. Эта технология особенно полезна для небольших предприятий уличной торговли, курьерских сервисов и других предприятий, где сложно использовать традиционный POS-терминал. Мы ожидаем, что эта услуга станет дополнительным стимулом для развития бесконтактных платежей в нашей стране и позволит предпринимателям расширить свои возможности по приему карточных безналичных платежей», — отметил Тохир Джунайдуллаев, председатель правления ЧАКБ «Ориент Финанс».

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