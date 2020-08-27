Ташкентский городской суд по уголовным делам вынес приговор подсудимому, обвиненному в умышленном убийстве дизайнера Наримана Алимджанова (Наримана Григоряна), сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Подсудимый — Б. Буркитбаев (1996 года рождения, уроженец Ташкентской области, гражданин Республики Узбекистан, ранее не судим).

Суд признал Б. Буркитбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 97 (умышленное убийство) и другими статьями Уголовного кодекса.

Приговором суда от 14 августа Б. Буркитбаеву назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Судом определено отбытие назначенного наказания в колониях общего режима.

В Верховном суде отказались прокомментировать приговор и раскрыть подробности дела, ссылаясь на то, что процесс был закрытым.

Напомним, дизайнер Нариман Григорян был убит в январе этого года в арендуемом им доме в Яшнабадском районе столицы.