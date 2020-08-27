Специальная республиканская комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом организовала железнодорожные рейсы «Ташкент-Кинель-Ташкент» и «Ташкент-Ростов-Ташкент» для доставки узбекистанцев из Самарской и Ростовской областей России, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.





Согласно договоренности с Россией и Казахстаном, 23 августа поезд «Узбекистон темир йуллари» отправился в Узбекистан со станции «Первомайская» с 927 гражданами и прибыл в Наманганскую область 27 августа.





Кроме того, 25 августа поезд АО «Узбекистон темир йуллари» выехал в Узбекистан со станции «Кинель» с 918 гражданами и прибыл в Ташкент 27 августа.

Всех граждан, доставленных указанными рейсами, на автобусах были доставлены в карантинные зоны.