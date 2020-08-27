Перевод между сумовыми картами различных банков Узбекистана стал настолько простым явлением, что уже трудно помнится, когда этого не было. Открываете платежное приложение, 10 секунд и перевод ушел получателю. А с международными переводами по странам СНГ или переводами на чужую карту VISA все куда сложнее.

Еще недавно для подобного перевода приходилось идти в банк. Там нужно было стоять в одной очереди, чтобы поменять сумы на доллары в обменнике, потом ждать в другой, чтобы перевести средства. Заполнять бланки, ждать оформления и тратить на это нервы и пару часов времени. Ravnaq-bank оставил это в прошлом и значительно облегчил весь процесс.

Банк запустил возможность отправки денежных переводов по номеру карты c карт VISA Ravnaq-bank на карты VISA банков Узбекистана и стран СНГ с помощью своего приложения RBK-Mobile.

А значит, если родственники в Таджикистане оказались в трудном положении из-за пандемии, нужно помочь сыну-студенту вуза в России перед началом учебного года или вернуть долг другу семьи, больше не нужно тратить время и ходить в банк. Достаточно один раз открыть карту VISA от Ravnaq-bank и установить на смартфон приложение RBK-Mobile для iOS и Android.

Дальше отправлять деньги можно сидя на диване. И не беда, если на руках нет карты VISA: ее можно открыть в приложении за пару минут, не посещая банк. Пополнить ее и сконвертировать деньги можно тут же со своей сумовой карты.

Куда можно отправить перевод по номеру карты VISA

Отправить прямой денежный перевод по номеру карты можно на карту VISA любого банка Узбекистана или ряда стран СНГ: Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения, Молдова, Таджикистан, Азербайджан и Украина. Деньги попадают на карту почти моментально.

Как перевести деньги, если еще нет карты VISA

Если карты VISA на руках нет, то ее можно открыть прямо в приложении RBK-Mobile на своем смартфоне. Для этого не нужно ехать в банк: идентификацию можно пройти удаленно, прикрепив фотографию себя и паспорта.

В RBK-Mobile легко открыть международную карту MasterCard Aviasales с доставкой на дом или оформить виртуальную карту MasterCard Meest China и начать пользоваться ей сразу же.

А дальше можно открыть себе любые виртуальные карты VISA или MasterCard и свободно пользоваться ими для прямых денежных переводов или покупок в интернете. Сконвертировать сумы в доллары и пополнить такую карту без комиссии можно тут же в приложении.

Какие преимущества дает виртуальная карта VISA

В отличие от физической, виртуальную карту VISA можно открыть бесплатно и почти моментально. В плане оплаты такие карты ничем не отличаются от физических. Ими можно оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать подписки на онлайн-сервисы, заказывать доставку товаров и использовать для переводов денег.

Такие карты повышают безопасность платежей. Виртуальную карту можно использовать как вспомогательную. Например, открыть ее и перевести столько денег, сколько нужно для оплаты. Поэтому не придется оставлять данные о своем основном счете на различных сайтах. А поставщик не сможет удержать больше денег, чем вы планировали.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−202−33−33

Сайт: ravnaqbank.uz

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