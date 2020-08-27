Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон в очередной раз выдвинут в кандидаты на пост главы государства. Это решение принято на съезде Федерации независимых профсоюзов в Душанбе, сообщает ASIA-Plus.

Таким образом, на сегодняшний день своих кандидатов в президенты выдвинули Федерация независимых профсоюзов и четыре из семи политических партий страны, говорится в сообщении.

Кандидатом от Аграрной партии выдвинут лидер партии Рустам Латифзода, от Социалистической партии — председатель Абдухалим Гаффоров.

Своего лидера Саиджафара Усмонзода выдвинула Демократическая партия.

Кандидатом от Партии экономических реформ стал ее глава Рустам Рахматзода (Кудратов).

В начале сентября своих кандидатов на предвыборных съездах выдвинут Коммунистическая партия и правящая Народно-Демократическая партия.

Лидер Социал-демократической партии Рахматилло Зойиров решил не выдвигать свою кандидатуру на пост президента, отмечает ASIA-Plus.

Президентские выборы в Таджикистане пройдут 11 октября. Глава государства избирается сроком на семь лет. Предыдущие выборы президента страны состоялись 6 ноября 2013 года. Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан с 1994 года.