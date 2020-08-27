Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присуждении государственной премии «Мард углон» («Храбрый сын»), которой наградили 28 молодых людей, сообщил Telegram-канал Минюста «Правовая информация». Ожидается, что лауреатам премии вручат дипломы и нагрудные знаки в торжественной обстановке.

Премия, учрежденная в 2017 году, присуждается одаренным юношам в возрасте от 14 до 30 лет, которые добились успехов в учебе, выделялись общественной активностью и талантом, а также за особые достижения в области науки, образования, медицины, культуры, литературы, искусства, спорта, производства, военной службы и в деятельности правоохранительных органов.

Государственная премия устанавливается в размере 50 БРВ — 11 млн 150 тысяч сумов.

Полный список лауреатов приводится в документе. Среди них — ученики школ, студенты, молодые ученые, военнослужащие, предприниматели, врач-эпидемиолог, редактор газеты и член национальной сборной команды Узбекистана по плаванию.