Компания Bizning Uylar предлагает выгодные условия рассрочки на квартиры в ЖК Manzara. Срок выплаты рассрочки увеличен до 24 месяцев.
Преимущества покупки квартиры в ЖК Manzara:
- готовые квартиры с ремонтом и площадью от 45 до 127 кв. м;
- продуманная и развитая современная инфраструктура;
- закрытая охраняемая территория с внутренними дворами, спортивными и детскими площадками, собственным паркингом;
- выгодная локация — жилой комплекс расположен на территории Yunusobod Business City.
Также есть возможность приобрести квартиру в кредит на семь лет. Производить ежемесячные выплаты можно с помощью мобильных приложений Apelsin, Payme, CLICK.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад
Офис продаж работает с 9:00 до 19:00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Instagram: @bizninguylar
Telegram: t.me/bizninguylar
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Сайт: bizninguylar.uz
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