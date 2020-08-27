Компания Bizning Uylar предлагает выгодные условия рассрочки на квартиры в ЖК Manzara. Срок выплаты рассрочки увеличен до 24 месяцев.


Преимущества покупки квартиры в ЖК Manzara:

  • готовые квартиры с ремонтом и площадью от 45 до 127 кв. м;
  • продуманная и развитая современная инфраструктура;
  • закрытая охраняемая территория с внутренними дворами, спортивными и детскими площадками, собственным паркингом;
  • выгодная локация — жилой комплекс расположен на территории Yunusobod Business City.


Также есть возможность приобрести квартиру в кредит на семь лет. Производить ежемесячные выплаты можно с помощью мобильных приложений Apelsin, Payme, CLICK.


Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад
Офис продаж работает с 9:00 до 19:00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Instagram: @bizninguylar
Telegram: t.me/bizninguylar
Facebook: fb.com/bizninguylar
Сайт: bizninguylar.uz

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