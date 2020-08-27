Компания Bizning Uylar предлагает выгодные условия рассрочки на квартиры в ЖК Manzara. Срок выплаты рассрочки увеличен до 24 месяцев.





Преимущества покупки квартиры в ЖК Manzara:

готовые квартиры с ремонтом и площадью от 45 до 127 кв. м;

продуманная и развитая современная инфраструктура;

закрытая охраняемая территория с внутренними дворами, спортивными и детскими площадками, собственным паркингом;

выгодная локация — жилой комплекс расположен на территории Yunusobod Business City.





Также есть возможность приобрести квартиру в кредит на семь лет. Производить ежемесячные выплаты можно с помощью мобильных приложений Apelsin, Payme, CLICK.





Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Instagram: @bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

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Сайт: bizninguylar.uz

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