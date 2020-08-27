23 августа в платежном приложении «Капиталбанка» Apelsin появилась функция VISA Direct. Теперь можно переводить деньги с карт VISA «Капиталбанка» на карты VISA других банков, в том числе и за рубеж. Заместитель председателя правления «Капиталбанка» Сергей Гимадиев рассказал о преимуществах VISA Direct и диджитализации банковских процессов.





«VISA Direct — это сервис, который позволяет отправлять деньги с карт VISA «Капиталбанка» на карты VISA других банков в любую страну СНГ и около 20 стран Европы. При этом не имеет значения в какой валюте эмитированы карты у получателя. Например, вы хотите отправить деньги в Россию, а там у получателя на карте VISA лежат рубли. Вы можете отправить со своей карты доллары США и VISA автоматически конвертирует их в рубли.

«Капиталбанк» взял курс на развитие цифровых технологий. Мы активно прокачиваем Apelsin, стараемся вывести в digital как можно больше банковских сервисов, чтобы люди могли решить большинство вопросов, не приходя в банк. Так и с картами: наши пользователи могут легко ими управлять — блокировать, мониторить расходы и поступления, совершать переводы.

Прежде чем VISA разрешила нам запустить эту услугу, мы прошли сертификацию PCI DSS. Наши сеть и инфраструктура защищены по всем стандартам. «Капиталбанк» является принципиальным членом VISA International. Сама компания VISA нам полностью доверяет", — поделился Сергей Гимадиев.

VISA Direct интегрирована в мобильное приложение «Капиталбанка» Apelsin, которым пользуются уже более 200 тысяч человек. Оценка приложении в Play Market составляет 4,7 балла, а в App Store — 4,8 из 5 возможных. VISA Direct также доступна в веб-версии Apelsin.

Скачать приложение Apelsin можно по ссылке.

На правах рекламы.