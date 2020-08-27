Само слово Чаткал означает «неровная местность». Другими словами, каменистая возвышенность, изрезанная многочисленными глубокими ущельями. Даже сам вид разрушающихся горных вершин говорит об их древности. У отметки в 3600 метров растительность исчезла совсем, а все пространство вокруг заполнили камни и лед.
К сожалению, вынужденный отдых не улучшил состояния нашего спутника и мы решили с командой отправить его на отдых в лагерь, а сами продолжили путь. Конечно, его желание увидеть затерянное во льдах озера было огромно, но безопасность и сохранение здоровья в наших походах — самое главное.
За очередным изгибом ландшафта появлялись новые моренные валы. Вдали уже был виден край долины, обрамленный острой скальной пилой, а значит, озеро близко. Еще с полчаса подъема и мы увидели его кромку. Неторопясь, смакуя момент первой встречи, мы поднялись на небольшое возвышение, чтобы полностью увидеть Зикеркуль.
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