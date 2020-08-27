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Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Неизведанный Зикеркуль: путешествие к одному из самых высокогорных озер Узбекистана
Лишь два месяца в году огромное озеро Зикеркуль, расположенное в самой высокой точке Чаткальского хребта на территории Узбекистана, не покрыто ледяным слоем. Путь к нему лежит через высокогорье и скалы. В августе сюда совершил поездку путешественник Шароф Эгамбердиев.
Шароф Эгамбердиев
Путешественник, доктор биологических наук
За свою карьеру путешественника Шароф Эгамбердиев восходил на Эльбрус, несколько раз посещал базовый лагерь Эвереста, преодолевал гималайские перевалы, взошел более чем на 40 вершин на территории Узбекистана и Таджикистана и основал сообщество «Таинственный Узбекистан», в рамках которого проложил путь ко множеству ранее неизведанных мест.

В продолжении своей колонки специально для «Газеты.uz» Шароф Эгамбердиев рассказывает о недавнем путешествии к неизведанному озеру Зикеркуль, расположенному среди скалистых гор Чаткальского хребта.
Там, где скрыты сокровища Чаткальского хребта
Основной хребет Западного Тянь-Шаня – хребет Таласский Алатау. От него в юго-западном направлении ответвляются все основные хребты региона, самый крупный из которых – Чаткальский, ограничивающий с северо-запада Ферганскую долину.

Этот хребет самый узнаваемый среди населения Ташкента, при хорошей погоде некоторые из его вершин видны прямо из города – Кызыл Нура и легендарный Большой Чимган. У подножия Чаткальского хребта и в прилегающих окрестностях расположены многие знаковые места и зоны отдыха: Чимган, Бельдерсай, Кумышкан, Сукок и другие.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Чаткальский хребет на территории Узбекистана (основная его часть находится в Кыргызстане) имеет протяженность 101 километр и проходит через две области: Наманганскую и Ташкентскую. Высота хребта снижается по мере его продвижения на юго-запад и увеличивается на восток. В советское время, в эпоху активного развития горного туризма, многие локации хребта были хорошо исхожены. Об этом свидетельствуют названия перевалов и вершин. Однако самая восточная часть хребта – с его наивысшими точками в Узбекистане – оставалась без внимания.

Хребет также знаменит своими высокогорными озерами, которые расположены у истоков рек. Арашан остается самым известным, куда сотнями едут паломники и просто любители активного отдыха. Однако настоящие сокровища Чаткальского хребта скрыты от посторонних глаз высоко в горах, во льдах, на высоте от трех километров.
Одно из таких сокровищ – озеро Зикеркуль. Оно сильно выделяется среди прочих своими размерами – 560 на 190 метров, уступая только Большому Арашану. Еще одна отличительная особенность озера – расположение на высоте 3650 метров. Зикеркуль можно считать самым высокогорным из крупных озер нашей страны.
В середине августа этого года я вместе со своей группой отправился в путешествие к Зикеркулю, расположенному на самом востоке Чаткальского хребта в Наманганской области.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
В путь и вверх
В прошлом году я отправился в разведывательную поездку к окраине плато Ангрен. Там и приметил ледники в северной части Чаткальского хребта, а озеро Зикеркуль обнаружил во время работы со спутниковыми картами. И вот, спустя год, я отправился в экспедицию к этому удивительному озеру.

Путь до начала трека к месту назначения занял около 6 часов. Сначала 2 часа по хорошей дороге до начала перевала Камчик, а затем 4-часовой подъем на внедорожниках до крайней точки, доступной автомобилю.

Так мы прибыли в северную часть Наманганской области. С точки высадки открылся панорамный вид. С высоты 2700 метров было видно, как далеко на юг до самого горизонта уходит изрезанное многочисленными ущельями плато Ангрен. На севере проглядываются верхушки четырехтысячников – естественная граница между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Наш путь лежал в верховья Зикеркуль сая. Окружающий пейзаж представлял из себя высокогорные луга со скудной флорой. Здесь нет ни одного дерева. Насколько хватает взора – холмистая местность, разделенная глубокими ущельями. Лишь альтиметр напоминает нам о том, что мы находимся выше 3000 метров над уровнем моря.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
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При подъеме на высоту, каким бы легким он не казался, необходимо соблюдать правила акклиматизации. Даже натренированным людям настоятельно рекомендуется переночевать на этой высоте, чтобы дать организму настроиться на более разреженный воздух. Новичкам, не имеющим опыта акклиматизации, вообще нежелательно набирать такую высоту в первый день, иначе может развиться горная болезнь, что и произошло спустя четыре километра передвижения с тяжелыми рюкзаками с одним участником нашей группы.
Сначала он резко снизил скорость, затем его движения все больше напоминали нетрезвую походку. Несмотря на план подойти выше к озеру, мы были вынуждены остановиться и разбить лагерь.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Там, где камни и лёд
Второй день встретил нас солнцем и морозным утром. Позавтракав и собрав лагерь, мы направились выше. Нас ждал напряженный день – предстояло забросить вещи в лагерь к озеру на высоту 3650 метров и взойти на вершину в 4040 метров.

Набрав еще 300 метров по вертикали, мы вышли в верхнюю часть троговой долины (долина в ледниковой или древнеледниковой области с U-образным профилем – ред.). Когда-то здесь был ледник, о чем свидетельствуют большие моренные валы. Именно по ним нам предстоял набор следующих 250 вертикальных метров.
Само слово Чаткал означает «неровная местность». Другими словами, каменистая возвышенность, изрезанная многочисленными глубокими ущельями. Даже сам вид разрушающихся горных вершин говорит об их древности. У отметки в 3600 метров растительность исчезла совсем, а все пространство вокруг заполнили камни и лед.

К сожалению, вынужденный отдых не улучшил состояния нашего спутника и мы решили с командой отправить его на отдых в лагерь, а сами продолжили путь. Конечно, его желание увидеть затерянное во льдах озера было огромно, но безопасность и сохранение здоровья в наших походах — самое главное.

За очередным изгибом ландшафта появлялись новые моренные валы. Вдали уже был виден край долины, обрамленный острой скальной пилой, а значит, озеро близко. Еще с полчаса подъема и мы увидели его кромку. Неторопясь, смакуя момент первой встречи, мы поднялись на небольшое возвышение, чтобы полностью увидеть Зикеркуль.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Огромное голубое озеро ледникового происхождения, подобно жемчужине или драгоценному камню, находится в центре скального амфитеатра, обрамленное суровыми скальными пилами и мощными вершинами Чаткальского хребта.
Оно ярко контрастирует на фоне безжизненного и бесцветного пейзажа. Почти круглый год на этой высоте царят низкие температуры, и лишь два месяца в году это озеро можно увидеть не покрытое льдом.

Преодолев подъемы, высоту и каменистые пустоши, понимаешь, почему озеро носит такое красивое название. Слово «зикр» имеет много толкований в исламе, однако по отношению к озеру больше подходит такое значение — «упоминание Аллаха на каждом шагу и в каждом положении». Это восхищение, изумление мощью и красотой творений Всевышнего.
Все разбрелись в разные стороны, кто-то фотографировал, кто-то просто отдыхал после интенсивного подъема. Я присел на берегу. Синие воды озера, песчаный пляж и звук волн, бьющихся о камни, подобно медитации уносили мысли вдаль.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Я путешествую на протяжении многих лет. Посещаю самые далекие и дикие уголки нашей страны, но природа не перестает удивлять, открывая мне свои сокровища. Трудно вообразить, куда меня занесет в следующей экспедиции и что меня ждет за горизонтом неизведанного.
Пустыня камней
Холодный ветер с вершин вернул меня в реальность, пора идти на четырехтысячник. К тому моменту группа уже установила палатки и налегке мы начали восхождение на вершину 4040 метров. С самого низа и до перемычки, подъем происходил по обломочному материалу.
Восточная часть этого массива представлена гранитными выходами. В результате воздействия солнца, ветра и температур на протяжении миллионов лет массив сильно деформировался и разрушился, создав уникальный горный ландшафт из гладких шлифованных скал. Ближе к перемычке фракции обломочного материала стали больше. Аккуратно ступая по большим нестабильным обломкам скал, мы вышли на отметку 4020 метров над уровнем моря. Остальные метры мы набирали, уже карабкаясь на столбообразную скалу.
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Вот так 15 августа безымянная гора высотой 4040 метров была названа нами вершина «Зикеркуль Восточная». Сейчас мы занимаемся ее регистрацией в каталоге перевалов и вершин российских клубов по туризму. На сегодня это самый достоверный источник информации о расположении перевалов и вершин по горным хребтам в странах СНГ.
Фото: Шароф Эгамбердиев / «Газета.uz»
Ровно в полдень мы стояли на вершине одной из высочайших точек Чаткальского хребта на территории Узбекистана. Вдаль уходила безжизненная высокогорная каменистая пустыня. Резкие суточные колебания температур, бедный почвенный состав и разреженный воздух делают это суровое место абсолютно непригодным для жизни человека. Однако для людей, ценящих первозданную природную красоту, это настоящее сокровище.
Автор текста и фото: Шароф Эгамбердиев
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