В прошлом году я отправился в разведывательную поездку к окраине плато Ангрен. Там и приметил ледники в северной части Чаткальского хребта, а озеро Зикеркуль обнаружил во время работы со спутниковыми картами. И вот, спустя год, я отправился в экспедицию к этому удивительному озеру.



Путь до начала трека к месту назначения занял около 6 часов. Сначала 2 часа по хорошей дороге до начала перевала Камчик, а затем 4-часовой подъем на внедорожниках до крайней точки, доступной автомобилю.



Так мы прибыли в северную часть Наманганской области. С точки высадки открылся панорамный вид. С высоты 2700 метров было видно, как далеко на юг до самого горизонта уходит изрезанное многочисленными ущельями плато Ангрен. На севере проглядываются верхушки четырехтысячников – естественная граница между Узбекистаном и Кыргызстаном.



