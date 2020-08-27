Два человека погибли, еще три пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Маргилане Ферганской области 26 августа, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Примерно в 1:00 водитель Cobalt А. Р. (22 года), двигаясь на большой скорости, потерял управление на опасном повороте и через бетонное ограждение выехал на встречную полосу, где столкнулся со Spark под управлением Ш. А. (34 года).

В результате столкновения водитель Cobalt погиб на месте, а его пассажир М. Г. (22 года) скончался в больнице. Водитель Spark и два его пассажира — Х. М. (46 лет) и А. О. (30 лет) — были госпитализированы с телесными повреждениями.

Следственное отделение при городском ОВД возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.