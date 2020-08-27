Страны Центральной Азии готовят пятисторонний межгосударственный документ о дружбе, добрососедству и сотрудничеству в целях развития Центральной Азии в XXI веке, заявил в интервью газете «Правда Востока» министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Министр напомнил, что в регионе создан новый формат сотрудничества — консультативные встречи глав государств Центральной Азии. В частности, на втором саммите в ноябре 2019 года в Ташкенте было принято совместное заявление, где отмечена «исторически обусловленная реальность» тенденции на сближение в регионе.

Ранее замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов сообщал в интервью «Газете.uz», что третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии, ранее планировавшаяся в августе в Бишкеке, из-за пандемии коронавируса может быть перенесена на осень, однако возможность ее проведения зависит от эпидемиологической ситуации.