Министерство физической культуры и спорта, Федерация велосипедного спорта и Агентство по делам молодежи подписали меморандум о проведении ежегодных велосоревнований Youth tour в сентябре-октябре, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Это событие должно поднять велосипедный спорт на новый уровень и повысить его популярность в Узбекистане, ожидают организаторы.

В соревнованиях могут участвовать непрофессиональные спортсмены. Первенство представляет собой веломарафон, который при стабилизации эпидемиологической обстановки планируют впервые провести в октябре этого года. Сначала соревнования будут проходить в Ташкенте, затем географию первенства расширят, заявили «Газете.uz» в Федерации велоспорта.

«Велоспорт — такой вид спорта, который пропагандирует чистоту и спортивный туризм, при этом используется экологически чистый транспорт. Также велоспорт очень полезен для здоровья человека. В своей основной служебной деятельности, когда мы говорим о строительстве дорог на встречах с хокимами, мы обсуждаем, конечно же, возможность создания специальных полос для велосипедистов», — отметила председатель Сената Олий Мажлиса, глава Федерации велоспорта Танзила Нарбаева.

На встрече министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев отметил, что ведомство продолжит укреплять материально-техническую базу Федерации велоспорта и оказывать спортсменам помощь в приобретении новых велосипедов и дополнительной техники.