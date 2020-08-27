Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса по итогам 27 августа достигло 40447, прирост за день составил 393, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение дня, по статистике Минздрава, зафиксировано 5 смертей пациентов с коронавирусом: 3 — в Кашкадарьинской области и 2 — в Ташкенте. Общее число умерших составило 298.

Число выздоровевших увеличилось на 638 и составляет 37200, или 92%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 2949 человек, состояние 279 из них тяжелое, 133 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.