Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерреш выступил с предупреждением, что около 120 рабочих мест в сфере туризма могут быть потеряны из-за последствий пандемии коронавируса, сообщил Центр новостей ООН.

Глава организации также отметил, что в секторе туризма задействовано много предприятий малого и среднего бизнеса, значительную долю работников которых составляют женщины и молодежь — под ударом оказались самые незащищенные группы населения.

За первые пять месяцев этого года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение дохода от экспорта туристических услуг составило примерно 320 млрд долларов.

Глава ООН считает, что восстановление туризма — очень важная задача. Вместе с тем, он подчеркивает, что оно должно происходить с учетом принципов социальной справедливости, общественной безопасности и защиты окружающей среды.

«Объем выбросов парниковых газов, связанных с транспортом, может резко возрасти, если восстановление не будет увязано с климатическими целями. Поддержка миллионов людей, зависящих от туризма, должна означать создание условий для экологичных и ответственных путешествий, которые будут безопасны для принимающих общин, работников туристской индустрии и самих путешественников», — сказал генеральный секретарь.

Глава ООН призвал международное сообщество позаботиться о том, чтобы туризм «восстановил свои позиции в качестве отрасли, обеспечивающей достойные рабочие места, стабильные доходы и защиту нашего культурного и природного наследия».