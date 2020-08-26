Ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России (МГИМО) Анатолий Торкунов награжден орденом «Дустлик» («Дружбы»). Указ об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В документе отмечаются личный вклад Анатолия Торкунова «в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, плодотворное гуманитарное сотрудничество на протяжении многих лет и поддержка реализации долгосрочных программ академического и научно-образовательного обмена, а также непосредственное участие в подготовке высококвалифицированных специалистов в области международных отношений и экономики».

В декабре прошлого года в столице Узбекистана открылся филиал МГИМО. Соглашение об этом было подписано по итогам переговоров Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина в Ташкенте осенью 2018 года.