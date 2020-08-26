Работа клинико-диагностической лаборатории Swiss Lab ориентирована на удобство и комфорт пациентов, высокое качество обслуживания и диагностики. Поэтому в условиях пандемии принято решение создать единый круглосуточный call-центр. Благодаря этому каждый пациент сможет записаться и сдать ПЦР-анализ на наличие COVID-19.





Взятие биоматериала проводится исключительно по предварительной записи с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Также сдать анализ на COVID-19 можно дома или на рабочем месте, воспользовавшись сервисом выездной службы КДЛ Swiss Lab.





Операторы call-центра всегда готовы проинформировать пациентов о медицинских учреждениях, оказывающих помощь людям с COVID-19, местах диагностики МСКТ в Ташкенте и действиях при симптоматике коронавирусной инфекции.





В рамках инвестиционного проекта будет запущена роботизированная лаборатория, которая сможет выполнять более 4 тысяч лабораторных исследований в день на наличие COVID-19.

Телефоны call-центра: 1238, (+998) 71−207−65−56.

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