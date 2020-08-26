Payme запустил электронный кошелек Payme CARD — универсальный аналог банковских карт, который можно открыть за секунды без документов и комиссий. Владельцам кошельков становятся доступны оплаты любых услуг и товаров через приложение Payme, переводы средств с нулевой комиссией и все это без необходимости открывать карту в банке.

Что такое электронный кошелек и кому он нужен





Электронный кошелек Payme CARD — это виртуальный счет в приложении Payme. Для его создания не нужна банковская карта, поэтому открыть его могут все без исключения. Также электронный кошелек можно открыть для родных и близких, переводя на него средства со своей карты и позволяя им самостоятельно оплачивать необходимые услуги и товары.





Владельцы кошельков могут оплачивать доставку, коммунальные услуги, интернет, погашать штрафы, пополнять счет телефона и отслеживать бюджет в приложении Payme. Одним словом, совершать безналичные платежи наравне с владельцами банковских карт без необходимости открывать их в банке или работать на организацию.

Как быстро открыть кошелек





Кошелек можно открыть онлайн на сайте компании либо в приложении Payme (Play Market и AppStore). Возможны два варианта открытия кошелька: в качестве обычного пользователя и идентифицированного. Для того, чтобы пройти бесплатную идентификацию, достаточно сфотографировать паспорт по инструкции и дождаться обработки заявки. Эта процедура открывает пользователям доступ к таким функциям, как:

создание до пяти кошельков с возможностью привязывать их к другим пользователям приложения Payme. Переводы между такими кошельками осуществляются с комиссией 0%;

переводы с кошелька Payme CARD на карты Uzcard;

увеличение лимита на сумму оплаты и переводов.

Обычные пользователи также могут пользоваться большинством сервисов Payme, а идентификацию можно пройти в любой момент по желанию.

Переводы с комиссией 0%





Если для обычных переводов с карты на карту платежные приложения снимают комиссию 0,5−1% от всей суммы, то переводы между кошельками составляют 0%.

Также в Payme действует бесплатное пополнение кошельков с банковских карт: пополнить свой счет можно с карты друзей или близких. А решившись завести пластиковую карту, можно будет быстро перевести на нее средства с кошелька без необходимости посещать банк.

Теперь Payme и онлайн-платежи стали доступны для каждого.

Дополнительная информация о Payme CARD доступна по ссылке. Скачать приложение Payme можно по ссылке.

Круглосуточный колл-центр Payme: (+998) 78−150−22−45, (+998) 71−200−02−05.

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