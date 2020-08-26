В 2020 году интернет стал необходим практически всем детям, которые вынуждены обучаться удаленно из-за пандемии коронавируса. Родители могут опасаться негативного воздействия технологий на академические и творческие успехи ребенка, его физическое и психическое здоровье.

Отец двоих детей, столичный ресторатор Павел Георганов рассказал «Газете.uz», нужно ли контролировать интернет-контент, потребляемый детьми, что такое информационная безопасность и как работает родительский контроль.

Павел Георганов. Фото: «Газета.uz».

Об устройствах, используемых детьми

Моей дочери Еве 12 лет, а сыну Филиппу — 9. Старшая пользуется смартфоном, планшетом и компьютером. Младший — планшетом и обычным телефоном. Кроме того, они смотрят YouTube на Smart TV, а сын играет в PlayStation.

Дочери я подарил компьютер на прошлый день рождения. Она не понимала его ценности до пандемии и только недавно окунулась в ноутбук и познакомилась с интернетом.

Я убежден, что до определенного возраста детям не нужны смартфоны. Зачем девятилетнему ребенку именно смартфон, если есть простое средство связи? Все просьбы купить смартфон сводятся к играм и просмотру роликов на YouTube вместо прогулки.

Может, лет в 12 сыну понадобится смартфон, но я пока не понимаю, для чего. Иногда надумываю себе, что ему может понадобиться связаться со мной, а связи не будет. Но чаще мы это себе просто придумываем. Чтобы знать, где находятся дети, у меня есть отдельные GPS-трекеры. Их можно положить в карман или повесить на ключи, но я ими пока не пользуюсь.





На планшеты, смартфоны и компьютеры (маленькие экраны) детям отведено всего три часа в день. Во время карантина я не ограничиваю время игр на PlayStation и время просмотра YouTube на телевизоре, но это не значит, что они смотрят телевизор или играют по 20 часов. Я знаю, чем занимаются мои дети, потому что провожу с ними очень много времени.

Когда у детей начнется учеба, все пользование интернетом вне учебы и игры ограничатся тремя часами в день. Кроме того, во время школы они смогут пользоваться своими устройствами только с 7 утра до 10 вечера.

Я хочу, чтобы мои дети научились правильно распределять свое время, получать удовольствие от каждого его промежутка и развлекать себя так, чтобы без телефона не было скучно. Иначе к комфорту можно привыкнуть до пресыщения, и пережить любую передрягу будет сложно.

О родительском контроле

О родительском контроле я задумался, когда у меня начались проблемы со зрением. Я вижу, что дети уже в первом-втором классах носят очки. Мне бы хотелось оттянуть этот момент для своих детей. Поэтому я стараюсь максимально минимизировать их знакомство с маленькими экранами и ограничиваю время их использования

«Родительский контроль» звучит плохо, но его нужно использовать всем. Он позволяет цензурировать и ограничивать контент. Это не копание в телефоне, а безопасность и понимание, где находятся дети.

Устанавливать дополнительные устройства для родительского контроля не нужно. Хотя существуют способы контроля через интернет-роутер, когда в зоне его действия ограничивается время пользования интернетом для заданных устройств.

Родительский контроль доступен на телефоне. Нужно лишь установить дополнительные приложения. Они бесплатные. У операционных систем Android и iOS свои приложения для родительского контроля. Установить родительский контроль можно, даже если родитель и ребенок используют разные операционные системы.

Например, я пользуюсь телефоном на ОС Android, а компьютером — на ОС Windows. Управляю смартфоном дочери через iCloud. Если же у родителей все устройства iOS, а у ребенка — Android, то Apple позволяет установить приложение Google Family Link на IPhone версии 9 и выше для управления Android-устройствами.

Для установки родительского контроля на iOS нужно включить «Экранное время» в настройках. Максимально подробно об этом рассказано на сайте поддержки компании Apple.

Для настройки родительского контроля на Android нужно скачать приложение Google Family Link (для родителей), а затем установить контролируемое приложение Google Family Link (для детей) на устройства детей.

Родитель получит код с устройств детей, введет базовые данные о ребенке. Тогда откроется доступ ко всему функционалу телефона.





Приложения родительского контроля привязываются к Google-аккаунту или Apple ID. Соответственно, этот контроль распространяется на все устройства этой операционной системы, в которые осуществлен вход с этого детского аккаунта. Если ребенок захочет создать новый аккаунт на управляемом устройстве, родитель получит уведомление. Если же на неуправляемом устройстве, то родитель не узнает об этом. Но сегодня мы все зависим от своих аккаунтов.

Возможности родительского контроля на ОС Android очень широкие. Он позволяет заблокировать и разблокировать телефон ребенка, где бы он ни находился, увидеть, где находится ребенок, посмотреть историю действий.

Можно дать ребенку дополнительное время на использование смартфона, выбрать, кому он может звонить. Чтобы управлять телефоном автономно, обязательно должен быть включен интернет. Так родитель сможет вносить изменения в систему контроля и получать уведомления.

Обе операционные системы позволяют настроить возрастные ограничения так, что ребенок не будет видеть приложения в маркете для более взрослой аудитории.

Ни одно приложение на смартфоне или планшете дети не могут установить без моего одобрения. Мне приходит запрос на установку приложения, и я принимаю решение.

Встроенных функций для просмотра сообщений нет. Это не система слежения, и это правильно. Я не читаю переписки детей, потому что дружу с ними.

Я не слежу за запросами детей в поисковике, но это возможно. Более того, можно установить фильтры на поиск слов и словосочетаний и их производных.

Контент на YouTube, который мои дети часто смотрят через Smart TV, контролируется через учетную запись, которая привязана к Apple ID или аккаунту Google.

На PlayStation ограничений контента у моих детей нет, потому что все контролирую я сам. У них нет своих аккаунтов. Но это не значит, что нельзя создать детский аккаунт. Настройки аккаунтов PlayStation похожи на компьютерные. Нужно создать аккаунт администратора, а затем детские аккаунты. Система позволяет установить ограничения по возрасту, промежутку времени, в который можно играть, и по количеству времени в день.

О социальных сетях и мессенджерах

Мои дети не зарегистрированы в социальных сетях. Только у Евы есть 65 минут из трех часов в день на TikTok. Мне кажется, он позволяет ей развиваться творчески.

Дочь просит подарить ей на день рождения возможность зарегистрироваться в Instagram. Раньше я ей отказывал из-за возраста. Скоро ей 13, а значит, по правилам этих соцсетей ей уже можно ими пользоваться. Но я решил тянуть до 16 лет.

Instagram создает впечатление искусственной жизни, меняет ценности и может развить в человеке неуверенность в себе просто подбором контента. И это еще не говоря о комментариях.

Думаю, детей стоит беречь от социальных сетей. В них слишком много жестокости. Она кроется даже в самых безобидных вещах. К буллингу в комментариях не всегда готов даже взрослый человек. А ребенку он может серьезно навредить.

Ева знает про жестокость в Instagram, но не понимает, что я имею в виду, пытаясь объяснить ей. Она говорит, что может отделить черное от белого. Но ей 12, и это та ситуация, когда мои объяснения она понимает по-своему.

Telegram у дочери установлен лишь на компьютере, потому что на большом экране проще читать. Для связи со мной она использует WhatsApp, потому что им редко пользуются в Узбекистане и у нее нет постоянной возможности переписываться.

Об информационной безопасности

Рисков по утечке данных детей из-за родительского контроля нет, ведь он привязан к определенному устройству или аккаунту. Получить от ребенка нужную информацию не составит труда, если задать ему два-три неудобных вопроса. Так часто бывает с мошенниками.

Поэтому я уже начинаю учить детей базовой информационной безопасности. Например, объясняю, что нет ничего страшного, если сказать, из какой ты страны или города. Но лишним будет сказать фамилию или адрес. Немного позже я объясню, что есть финансовое, сексуальное и другое мошенничество.

О воспитании

Цифровой родительский контроль — неотъемлемая часть воспитания. Но это не взаимозаменяющие друг друга вещи. Конечно, мои дети знают, что я контролирую контент. Об этом нужно говорить, потому что честность — основа всего. Хотя часто это тяжелее. Хорошая новость в том, что это сложно лишь до тех пор, пока дети не вырастут.

Наверное, лет в 16 я буду вынужден снять родительский контроль. До этого возраста буду стараться привить вкус и понимание того, что многое в возможностях интернета — это излишества. Все, что должно прийти на смену родительскому контролю, — это дружба.

Дружба с детьми решает все. Когда им что-то непонятно, они идут ко мне за советом. Я все объясняю, и это позволяет им быть со мной на равных. Я не авторитет, которого боятся, а другой авторитет.

Я многое не запрещаю, но могу попросить детей не слушать или не смотреть что-то рядом со мной. Табу ведут к тому, что ребенок погружается в запрещенное еще больше. Я не тот родитель, который не знает своих детей. Мы существуем в жизнях друг друга. Нужно не знать своих детей, чтобы они вступали в опасные для жизни и здоровья сообщества. Как можно не знать своих детей?