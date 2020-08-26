В среду после почти 30-летнего перерыва самый северный аэропорт Узбекистана — «Муйнак» — принял первый пассажирский самолет. Пробный технический рейс был выполнен из Ташкента на лайнере A320, сообщило УзА.

Аэропорт Муйнака (Муйнакский район Каракалпакстана), построенный в 1947 году, не использовался для пассажирских перевозок с 1990-х годов. Когда-то отсюда выполнялись рейсы в Ташкент, Нукус. Кунград, Нукус, Ургенч и другие города.





Фото: Минтранс.

Реконструкция аэропорта осуществляется согласно постановлению правительства Узбекистана о комплексном развитии Муйнакского района, изданного в январе 2019 года. Проект оценивается в 300 млрд сумов.

Строительство взлетно-посадочной полосы длиной 2,3 км ведет Комитет по автомобильным дорогам, здания терминала и 9-километрового ограждения по периметру аэропорта — компания «Узбекистон темир йуллари». Сигнальные огни и радиолокационное оборудование будут поставлены компанией Protec Automation (Германия).