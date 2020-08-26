Двое человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на 222-м километре автодороги «Ташкент — Ош» 25 августа, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Примерно в 16:24 водитель грузового автомобиля Isuzu, следовавшего из Ферганской долины в Ташкент, не справился с управлением и столкнулся с металлическим ограждением, установленным посередине дороги.

В результате пожара, который вспыхнул на месте происшествия, погибли водитель грузовика и один пассажир. Выяснилось, что в грузовом отделении Isuzu находилось восемь тонн строительного сырья, а именно химический раствор для добавления в бетон.





Пожарные, прибывшие на место инцидента, потушили пламя, добавили в МЧС.